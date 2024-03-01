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Названы самые популярные модели iPhone, на которые активно "мигрируют" пользователи Android

Названы модели iPhone, которые чаще всего выбирают пользователи, переходящие с Android (фото: Pexels)
Автор: Павел Колесник

Переход с одной операционной системы на другую всегда представляет собой серьезный шаг. Недавно было проведено исследование, которое рассматривает предпочтения пользователей при выборе моделей iPhone, когда они переходят с устройств на базе Android.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт CIRP - Apple Report, который специализируется на маркетинговых исследованиях.

Результаты исследования

Из анализа стало ясно, что примерно 15 процентов всех покупателей смартфонов Apple являются бывшими пользователями Android. Что касается конкретных моделей, то в 2023 году 51 процент из них выбрали различные версии iPhone 14, а 29 процентов предпочли iPhone SE, iPhone 12 или iPhone 13. Только 21 процент отдали предпочтение новейшей модели iPhone 15.

Интересно отметить, что базовые модели прошлых лет оказались более популярными среди этой категории пользователей по сравнению с постоянными покупателями продукции Apple.

Модели iPhone, на которые чаще всего переходят пользователи Android  (фото: CIRP - Apple Report)

Эксперты связывают это явление с тем, что ранее пользователи Android также владели более доступными устройствами, и поэтому переход на iPhone с аналогичной ценой представляется им более выгодным финансовым решением.

Еще одной причиной такого выбора является привлекательность для людей не столько аппаратных характеристик, сколько экосистемы Apple (iMessage и FaceTime), которая не требует наличия самого последнего телефона.

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