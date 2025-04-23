Названо найкрасивішу жінку світу 2025: нею стала голлівудська зірка

22 квітня 62-річна голлівудська зірка Демі Мур отримала почесне звання "Найкрасивішої людини світу" за версією журналу People. Акторка, яка десятиліттями захоплює мільйони шанувальників своєю витонченістю та харизмою, вкотре довела: справжня краса не має віку.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на People.
Демі Мур зізналася, що з роками її ставлення до себе суттєво змінилося. Тепер вона цінує своє тіло за його витривалість і шлях, який воно пройшло.
"Я більше ціную все те, через що моє тіло пережило і куди привело мене зараз. Це не означає, що я іноді не дивлюся в дзеркало і не думаю: "О Боже, я виглядаю старою" або "Моє обличчя обвисає" - звісно, таке буває. Але сьогодні я розумію, що це - просто частина мого шляху. І головне: це більше не визначає мою цінність або те, ким я є", - поділилася зірка.
На думку Демі, справжня краса - в автентичності.
"Краса просто є. Ви можете подивитися на квітку й побачити її красу. Так само й з людиною - я бачу її через автентичність і позитивність. Краса приходить із комфортом у тому, щоб бути собою", - зазначила вона.
Акторка згадала, як раніше "мучила" себе, намагаючись виглядати якомога краще. Вона розповіла, що могла, наприклад, їхати на велосипеді від Малібу до студії "Paramount" - а це близько 42 кілометрів - лише заради зовнішності.
"Я мучила себе. Божевільні речі, як-от їзда на велосипеді від Малібу до Парамаунта, що становить приблизно 26 миль (приблизно 42 км)", - зізналася Мур.
"Я дуже цінувала те, як виглядаю. Але сьогодні я бачу найбільшу різницю в тому, що мій підхід тепер базується на турботі про здоров’я, довголіття і якість життя. Я стала ніжнішою до себе. Колись я була дуже сувора - мої стосунки з тілом були майже антагоністичними. Чесно кажучи, я просто карала себе", - додала вона.
Зараз Демі має зовсім інше ставлення до власного тіла.
"Я більше довіряю собі. Коли тіло підказує, що хоче їсти чи пити - я слухаю. І тепер у мені менше страху. У молодості я відчувала, ніби моє тіло мене зраджує, тож намагалася його контролювати. А тепер - усе інакше. Наші стосунки стали узгодженими, інтуїтивними й спокійними", - поділилася знаменитість.
При цьому Мур зізнається, що не є ідеальною, але намагається підтримувати якомога більше корисних звичок і з розумінням ставиться до змін, які приносить час.
Журнал People щороку оголошує імена найкрасивіших людей планети. У різні роки цього почесного звання удостоювались найвідоміші представники кіноіндустрії та шоу-бізнесу, серед яких - Джулія Робертс, Мішель Пфайффер, Софія Вергара, Сінді Кроуфорд, Джоді Фостер, Мег Райан, Мел Гібсон, Кортні Кокс, Том Круз, Леонардо Ді Капріо, Ніколь Кідман, Бейонсе та багато інших зірок.
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