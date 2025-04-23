Демі Мур вперше розповіла про присутність на пологах доньки: "Думала, вона не витримає"

Акторка Демі Мур у новому інтерв'ю поділилася особистими роздумами про материнство, стосунки з колишнім чоловіком Брюсом Віллісом та розкрила подробиці народження її першої онуки Луетти.

У квітні 2023 року в родині 62-річної Демі Мур сталося поповнення. Її донька Румер народила доньку Луетту. Акторка тоді була присутня на домашніх пологах та допомагала дитині з'явитися на світ. Раніше вона ділилася ніжними кадрами, на яких обіймала майбутню маму під час процесу, а потім вже позувала з малечею.

Пригадуючи свою присутність на пологах доньки, Мур назвала це надзвичайним досвідом. Хоча був момент, коли вона хвилювалася за Румер.

"Це було справді неймовірно. Румер була присутня на народженні Скаут, Скаут і Румер були присутні на народженні Таллули. Румер народжувала вдома, і був момент, коли я подумала: "О боже, я не знаю, чи вона впорається", ніби в неї інший больовий поріг, ніж у мене. Але бачити, як вона увійшла у свою силу та зосередилася, було справді надзвичайно прекрасним моментом", - поділилася зірка.

Демі Мур під час пологів доньки (фото: instagram.com/demimoore)

З батьком своїх трьох доньок Брюсом Віллісом акторка розлучилася у 1998 році. Вони залишилися у прекрасних стосунках. Актор нині страждає на афазію, проте Демі навідує його разом з дітьми. Вона вдячна колишньому за те, що вдалося зберегти міцні сімейні зв'язки.

"Незалежно від наших зовнішніх стосунків, ми завжди залишалися родиною в різних формах. Наш пріоритет - це наші діти, і це ніколи не змінювалося", - розповіла вона.​

Демі Мур та Брюс Вілліс (фото: instagram.com/demimoore)

На підхід акторки до виховання власних дочок Румер, Скаут і Талули вплинули її стосунки з матір'ю, яка страждала на алкоголізм. Вона завжди прагнула, аби її діти не мали подібного досвіду. І саме це стало поштовхом для особистісного зростання. Водночас з часом зірка знайшла у собі сили пробачити матері.

"Як я можу очікувати співчуття від своїх дітей, якщо сама не маю співчуття до своєї матері?" - поділилася акторка.

У 2024 році Демі Мур знялася в успішному фільмі жахів "Субстанція", за який отримала премії "Золотий глобус" та Гільдії кіноакторів. Вона також була номінанткою на "Оскар", проте статуетку так і не отримала. Наразі вона працює над другим сезоном серіалу "Землевласник", заради якого навіть вкоротила волосся.

Демі Мур на зйомках "Землевласника" (фото: instagram.com/demimoore)