Названа самая красивая женщина мира 2025: ею стала голливудская звезда

Деми Мур призналась, что с годами ее отношение к себе существенно изменилось. Теперь она ценит свое тело за его выносливость и путь, который оно прошло.

"Я больше ценю все то, через что мое тело пережило и куда привело меня сейчас. Это не значит, что я иногда не смотрю в зеркало и не думаю: "О Боже, я выгляжу старой" или "Мое лицо обвисает" - конечно, такое бывает. Но сегодня я понимаю, что это - просто часть моего пути. И главное: это больше не определяет мою ценность или то, кем я являюсь", - поделилась звезда.

По мнению Деми, настоящая красота - в аутентичности.

"Красота просто есть. Вы можете посмотреть на цветок и увидеть его красоту. Так же и с человеком - я вижу ее через аутентичность и позитивность. Красота приходит с комфортом в том, чтобы быть собой", - отметила она.

Актриса вспомнила, как раньше "мучила" себя, пытаясь выглядеть как можно лучше. Она рассказала, что могла, например, ехать на велосипеде от Малибу до студии "Paramount" - а это около 42 километров - только ради внешности.

"Я мучила себя. Безумные вещи, такие как езда на велосипеде от Малибу до Парамаунта, что составляет примерно 26 миль (примерно 42 км)", - призналась Мур.

"Я очень ценила то, как выгляжу. Но сегодня я вижу самую большую разницу в том, что мой подход теперь базируется на заботе о здоровье, долголетии и качестве жизни. Я стала более нежной к себе. Когда-то я была очень строга - мои отношения с телом были почти антагонистическими. Честно говоря, я просто наказывала себя", - добавила она.

Сейчас Деми имеет совсем другое отношение к собственному телу.

"Я больше доверяю себе. Когда тело подсказывает, что хочет есть или пить - я слушаю. И теперь во мне меньше страха. В молодости я чувствовала, будто мое тело меня предает, поэтому пыталась его контролировать. А теперь - все иначе. Наши отношения стали согласованными, интуитивными и спокойными", - поделилась знаменитость.

При этом Мур признается, что не идеальна, но старается поддерживать как можно больше полезных привычек и с пониманием относится к изменениям, которые приносит время.

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