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Названо найкращий сніданок для жінок 50+

Який сніданок корисний для людей у 50 років (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Після 50 років кожна людина повинна переглянути свій раціон та додати у нього корисні білкові продукти. Саме такі продукти можуть покращувати травлення та навіть уникнути зморшок.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яким повинен бути сніданок жінок після 50 років.

Що їсти на сніданок

Загалом Гудсон пропонує приблизно 25-30 г білка на сніданок. 

Які продукти включити у сніданок

 2 яйця та сварити пів склянки вівсяних пластівців з горіхами та насінням.

Вівсянка 

Дієтолог Ненсі Фаррелл Аллен зазначила, що не варто забувати їсти ягоди, які забезпечують клітковиною, вітаміном С і антиоксидантними. Клітковина допомагає підтримувати регулярність, контролювати вагу та захищати від таких захворювань, як діабет, хвороби серця та рак.

 

Раніше ми повідомляли, що їсти жінкам на сніданок для схуднення.

Читайте також про 5 корисних сніданків від судді "МастерШеф", які приготує кожен.

При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Eat This, Not That!, Arp та Womans world.

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