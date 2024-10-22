Названо найкращий сніданок для жінок 50+

Після 50 років кожна людина повинна переглянути свій раціон та додати у нього корисні білкові продукти. Саме такі продукти можуть покращувати травлення та навіть уникнути зморшок.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, яким повинен бути сніданок жінок після 50 років.
Загалом Гудсон пропонує приблизно 25-30 г білка на сніданок.
2 яйця та сварити пів склянки вівсяних пластівців з горіхами та насінням.
Вівсянка
Дієтолог Ненсі Фаррелл Аллен зазначила, що не варто забувати їсти ягоди, які забезпечують клітковиною, вітаміном С і антиоксидантними. Клітковина допомагає підтримувати регулярність, контролювати вагу та захищати від таких захворювань, як діабет, хвороби серця та рак.
Раніше ми повідомляли, що їсти жінкам на сніданок для схуднення.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайт Eat This, Not That!, Arp та Womans world.