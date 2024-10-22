Назван лучший завтрак для женщин 50+

Что есть на завтрак

В общем Гудсон предлагает примерно 25-30 г белка на завтрак.

Какие продукты включить в завтрак

2 яйца и сварить полстакана овсяных хлопьев с орехами и семенами.

Овсянка

Диетолог Нэнси Фаррелл Аллен отметила, что не стоит забывать есть ягоды, которые снабжают клетчаткой, витамином С и антиоксидантными. Клетчатка помогает поддерживать регулярность, контролировать вес и защищать от таких заболеваний как диабет, болезни сердца и рак.