Назван лучший завтрак для женщин 50+

После 50 лет каждый человек должен просмотреть свой рацион и добавить в него полезные белковые продукты. Именно такие продукты могут улучшать пищеварение и даже избежать морщин.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает, каким должен быть завтрак женщин после 50 лет.
В общем Гудсон предлагает примерно 25-30 г белка на завтрак.
2 яйца и сварить полстакана овсяных хлопьев с орехами и семенами.
Овсянка
Диетолог Нэнси Фаррелл Аллен отметила, что не стоит забывать есть ягоды, которые снабжают клетчаткой, витамином С и антиоксидантными. Клетчатка помогает поддерживать регулярность, контролировать вес и защищать от таких заболеваний как диабет, болезни сердца и рак.
Ранее мы сообщали, что есть женщинам на завтрак для похудения.
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При написании материала использовались следующие источники: сайт Eat This, Not That!, Arp и Womans world.