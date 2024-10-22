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Назван лучший завтрак для женщин 50+

Какой завтрак полезен людям в 50 лет (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

После 50 лет каждый человек должен просмотреть свой рацион и добавить в него полезные белковые продукты. Именно такие продукты могут улучшать пищеварение и даже избежать морщин.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, каким должен быть завтрак женщин после 50 лет.

Что есть на завтрак

В общем Гудсон предлагает примерно 25-30 г белка на завтрак.

Какие продукты включить в завтрак

2 яйца и сварить полстакана овсяных хлопьев с орехами и семенами.

Овсянка

Диетолог Нэнси Фаррелл Аллен отметила, что не стоит забывать есть ягоды, которые снабжают клетчаткой, витамином С и антиоксидантными. Клетчатка помогает поддерживать регулярность, контролировать вес и защищать от таких заболеваний как диабет, болезни сердца и рак.

 

Ранее мы сообщали, что есть женщинам на завтрак для похудения.

Читайте также о 5 полезных завтраках от судьи "МастерШеф", которые приготовит каждый.

При написании материала использовались следующие источники: сайт Eat This, Not That!, Arp и Womans world.

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