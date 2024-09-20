5 корисних сніданків від судді "МастерШеф", які приготує кожен
Приготувати смачний і корисний сніданок легко. Вам лише знадобиться кілька хвилин свого часу, крапелька натхнення та рецепти від відомого шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.
РБК-Україна (проєкт Styler) ділиться рецептами легких сніданків, які зірка шоу "МастерШеф" опублікував в своєму Instagram-акаунті.
Лаваш із зеленню та куркою
Інгредієнти
- лаваш круглий
- яйця 2-3 шт.
- курка або тунець
- шпинат або улюблена зелень
- помідор
- сир
- сіль, перець
Спосіб приготування
Зробіть омлет з яєць та вилийте його на пательню. Накрийте лавашем, зачекайте 1-2 хвилини та переверніть. На одну частину лаваша викладіть улюблену начинку, наприклад: курка, помідор, шпинат, сир, сіль, перець. Накрийте іншою частиною лаваша та обсмажте протягом 1-2 хвилин.
Бутерброди з авокадо, яйцями та сосисками
Інгредієнти
- сосиски
- олія
- хліб
- авокадо
- зелень
- перець чилі
- спеції
- сік лимона
- яйця
Спосіб приготування
На розігрітій сковорідці-гриль обсмажте сосиски до золотавої скоринки. Змастіть шматочки хліба олією і теж покладіть на сковорідку, щоб він став хрустким і ароматним.
В окремій мисці підготуйте масу з авокадо: змішайте зелень, перець чилі, олію, спеції та трохи соку лимона. Все ретельно перемішайте. На сковорідці підсмажте яйця, щоб жовток лишився трішки рідким.
Зберіть страву: на хрусткий хліб викладіть масу з авокадо, зверху покладіть яйце і кілька сосисок.
Омлет з куркою та авокадо
Інгредієнти
- яйця
- шпинат
- курка
- авокадо
- сир
- сіль, перець
- зелень
Спосіб приготування
Зробіть омлет з яєць та вилийте його на пательню. Накрийте кришкою та зачекайте 1-2 хвилини. Додайте до омлету шпинат, курку, сир та спеції. Обсмажте ще протягом кількох хвилин. Викладіть страву на тарілку і покладіть зверху скибочки авокадо.
Сендвіч з куркою
Інгредієнти
- яйця
- курка
- шпинат
- сир
- маринований огірок
Спосіб приготування
Розігрійте сковорідку. Зробіть омлет з яєць та вилийте на пательню. Зверху викладіть два шматочки хліба та переверніть страву. Викладіть шпинат, курку, сир та маринований огірок. Згорніть омлет конвертиком, щоб хліб був зовні, а начинка всередині. Зніміть сендвіч з пательні та розріжте навпіл.
Піца з лавашу
Інгредієнти
- білок 2 яєць або 1 ціле яйце
- тортилья
- сир моцарела - 80 г
- чорізо або салямі - 50 г
- орегано - 1/2 ч. л.
- кетчуп - 2 ст. л.
- рукола
Спосіб приготування
На сковорідку вилийте яйця, покладіть зверху тортилью та переверніть. Змастіть кетчупом, додайте ковбасу, тертий сир, трави. Загорніть навпіл. Подавайте зі свіжою руколою чи салатом.
Раніше ми ділилися рецептом томатного супу від Ектора.
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