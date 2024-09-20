5 корисних сніданків від судді "МастерШеф", які приготує кожен

Приготувати смачний і корисний сніданок легко. Вам лише знадобиться кілька хвилин свого часу, крапелька натхнення та рецепти від відомого шеф-кухаря Ектора Хіменеса-Браво.

Лаваш із зеленню та куркою

Інгредієнти

лаваш круглий

яйця 2-3 шт.

курка або тунець

шпинат або улюблена зелень

помідор

сир

сіль, перець

Спосіб приготування

Зробіть омлет з яєць та вилийте його на пательню. Накрийте лавашем, зачекайте 1-2 хвилини та переверніть. На одну частину лаваша викладіть улюблену начинку, наприклад: курка, помідор, шпинат, сир, сіль, перець. Накрийте іншою частиною лаваша та обсмажте протягом 1-2 хвилин.

Бутерброди з авокадо, яйцями та сосисками

Інгредієнти

сосиски

олія

хліб

авокадо

зелень

перець чилі

спеції

сік лимона

яйця

Спосіб приготування

На розігрітій сковорідці-гриль обсмажте сосиски до золотавої скоринки. Змастіть шматочки хліба олією і теж покладіть на сковорідку, щоб він став хрустким і ароматним.

В окремій мисці підготуйте масу з авокадо: змішайте зелень, перець чилі, олію, спеції та трохи соку лимона. Все ретельно перемішайте. На сковорідці підсмажте яйця, щоб жовток лишився трішки рідким.

Зберіть страву: на хрусткий хліб викладіть масу з авокадо, зверху покладіть яйце і кілька сосисок.

Омлет з куркою та авокадо

Інгредієнти

яйця

шпинат

курка

авокадо

сир

сіль, перець

зелень

Спосіб приготування

Зробіть омлет з яєць та вилийте його на пательню. Накрийте кришкою та зачекайте 1-2 хвилини. Додайте до омлету шпинат, курку, сир та спеції. Обсмажте ще протягом кількох хвилин. Викладіть страву на тарілку і покладіть зверху скибочки авокадо.

Сендвіч з куркою

Інгредієнти

яйця

курка

шпинат

сир

маринований огірок

Спосіб приготування

Розігрійте сковорідку. Зробіть омлет з яєць та вилийте на пательню. Зверху викладіть два шматочки хліба та переверніть страву. Викладіть шпинат, курку, сир та маринований огірок. Згорніть омлет конвертиком, щоб хліб був зовні, а начинка всередині. Зніміть сендвіч з пательні та розріжте навпіл.

Піца з лавашу

Інгредієнти

білок 2 яєць або 1 ціле яйце

тортилья

сир моцарела - 80 г

чорізо або салямі - 50 г

орегано - 1/2 ч. л.

кетчуп - 2 ст. л.

рукола

Спосіб приготування

На сковорідку вилийте яйця, покладіть зверху тортилью та переверніть. Змастіть кетчупом, додайте ковбасу, тертий сир, трави. Загорніть навпіл. Подавайте зі свіжою руколою чи салатом.