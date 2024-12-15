Названо найкращий овоч для зміцнення імунітету та захисту від хвороб

Овочі є одними з найкращих продуктів для імунітету. Тоді як червоний болгарський перець містить усі поживні речовини, які організм використовує для захисту клітин і боротьби з мікробами, що викликають хвороби.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real simple .

Зміцнює імунітет

Дієтолог Крістен Лоренц розповіла, що ч ервоний болгарський перець наповнений поживними речовинами, які підтримують імунітет, особливо вітаміном С і А.

Вітамін С підтримує активність нейтрофілів - лейкоцитів, які допомагають організму боротися з патогенами, тобто хвороботворними мікробами.

Він також має антиоксидантні властивості, тобто захищає здорові клітини від пошкодження. До того ж сприяє утворенню колагену, який є важливим для підтримки цілісності шкіри та слизових оболонок, які є першою лінією захисту організму від патогенів.

За словами експерта, червоний болгарський перець містить більше вітаміну С, ніж апельсини.

"Апельсин середнього розміру містить приблизно 70 мг вітаміну С, а червоний болгарський перець такого ж розміру містить від 150 до 190 мг", - каже Лоренц.

Тоді як вітамін А бере участь у функціонуванні Т-клітин і В-клітин, які є важливими компонентами імунної системи. Це також сприяє виробленню антитіл і реакції імунних клітин, гарантуючи, що тіло буде ефективно боротися з мікробами.

Чим корисний болгарський перець (фото: Freepik)

Овоч також містить вітамін Е, фолієву кислоту та невелику кількість цинку та селену. Вітамін Е є антиоксидантом, який захищає клітинні мембрани, тим самим підтримуючи імунні клітини.

Фолієва кислота необхідна для синтезу ДНК, яка допомагає у виробництві та дозріванні імунних клітин, тоді як цинк і селен є мікроелементами, які посилюють імунну відповідь, сприяючи загоєнню ран і зменшенню запалення.

Овоч також містить клітковину - поживну речовину, яка підтримує кишечник у відмінній формі.

Як їсти більше червоного болгарського перцю

За словами Лоренца, червоний болгарський перець солодший, ніж зелений, жовтий і помаранчевий аналог. Спробуйте поєднати шматочки сирого болгарського перцю з хумусом або салатом з тунця, який містить клітковину та білок, щоб довше залишатися ситим.

Додайте нарізаний кубиками червоний болгарський перець у наступну смажену страву, де овоч забезпечить поживними речовинами.