Назван лучший овощ для укрепления иммунитета и защиты от болезней

Овощи являются одними из лучших продуктов для иммунитета. В то время как красный болгарский перец содержит все питательные вещества, которые организм использует для защиты клеток и борьбы с вызывающими болезни микробами.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Real simple .

Укрепляет иммунитет

Диетолог Кристен Лоренц рассказала, что красный болгарский перец наполнен питательными веществами, поддерживающими иммунитет, особенно витамином С и А.

Витамин С поддерживает активность нейтрофилов - лейкоцитов, помогающих организму бороться с патогенами, то есть болезнетворными микробами.

Он также обладает антиоксидантными свойствами, то есть защищает здоровые клетки от повреждения. К тому же способствует образованию коллагена, который важен для поддержания целостности кожи и слизистых оболочек, которые являются первой линией защиты организма от патогенов.

По словам эксперта, красный болгарский перец содержит больше витамина С, чем апельсины.

"Апельсин среднего размера содержит около 70 мг витамина С, а красный болгарский перец такого же размера содержит от 150 до 190 мг", - говорит Лоренц.

В то время как витамин А участвует в функционировании Т-клеток и В-клеток, которые являются важными компонентами иммунной системы. Это также способствует выработке антител и реакциям иммунных клеток, гарантируя, что тело будет эффективно бороться с микробами.

Чем полезен болгарский перец (фото: Freepik)

Овощ также содержит витамин Е, фолиевую кислоту и небольшое количество цинка и селена. Витамин Е является антиоксидантом, защищающим клеточные мембраны, тем самым поддерживая иммунные клетки.

Фолиевая кислота необходима для синтеза ДНК, которая помогает в производстве и созревании иммунных клеток, тогда как цинк и селен являются микроэлементами, усиливающими иммунный ответ, способствуя заживлению ран и уменьшению воспаления.

Овощ также содержит клетчатку - питательное вещество, которое поддерживает кишечник в отличной форме.

Как есть больше красного болгарского перца

По словам Лоренца, красный болгарский перец слаще зеленого, желтого и оранжевого аналога. Попробуйте сочетать кусочки сырого болгарского перца с хумусом или салатом из тунца, содержащим клетчатку и белок, чтобы дольше оставаться сытым.

Добавьте нарезанный кубиками болгарский красный перец в следующее жареное блюдо, где овощ обеспечит питательными веществами.