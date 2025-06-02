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Названо найкращий манікюр, який завжди в моді: ці кольори обирають жінки-мільйонерки

Який манікюр обирають світові зірки (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Нині манікюр можна сміливо називати візитівкою жінки, адже охайні нігті та вдалий колір гелю чи лаку здатні доповнити будь-який "лук". Але чи знаєте ви, які дизайни та відтінки обирають відомі на увесь світ акторки, співачки та бізнеследі?

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 ідей для манікюру, на які надихають зірки-мільйонерки.

Класичний френч

Цей манікюр, ніби маленька чорна сукня. Він завжди доречний, завжди елегантний, а зірка "Відчайдушних домогосподарок" Єва Лонгорія не раз з'являлася на публіці з френчем. І це виглядало не просто стильно, а по-королівськи ефектно.

 

Соковитий червоний

Яскравий, насичений і безкомпромісний - саме такий червоний манікюр любить Селена Гомес. Він додає особливу "родзинку", навіть якщо все інше максимально мінімалістичне. Цей колір не про сміливість, він про впевненість у собі без тіні сумніву. Червоний на нігтях не запитує дозволу, він просто є,  і саме тому має розкішний вигляд.

 

Майже прозорий нюд

Цей манікюр став візитівкою Хейлі Бібер. Тонкий та ледве помітний відтінок, що ніби зливається зі шкірою, виглядає "дорого", акуратно й універсально, А ще його легко поєднати з будь-яким образом. Це той самий “glazed donut nails”, який підкреслює доглянутість, а не кричить про статус.

 

Рожеве морозиво

Ніжний рожевий із молочною базою - улюблений відтінок Вікторії Бекхем, яку важко уявити з неоновим лаком чи стразами. Цей колір нагадує полуничне морозиво, але в мінімалістичному виконанні. Він надає рукам делікатності, а образу жіночності без зайвого блиску. Особливо виграшно виглядає на коротких або середніх нігтях овальної форми.

 

Холодний молочний

Білий, але з підтоном прохолоди - вибір Ріанни, коли вона не на сцені, а в режимі "old money aesthetic". Цей манікюр виглядає чисто, лаконічно й ідеально пасує під будь-який стиль: від костюма до шовкової сукні. Він не провокує, але зачаровує. Саме такі кольори обирають жінки, які не хочуть нікому нічого доводити.

 

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Під час створення матеріалу було використано джерела: Gazeta.pl, Instagram-сторінки Вікторії Бекхем, Хейлі Бібер, Ріанни, Єви Лонгорії та Селени Гомес.

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