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Названо найкращий час поливу вазонів влітку, щоб на них не "горіло" листя

Фото: Коли поливати рослини влітку (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

У літні місяці кімнатним рослинам потрібен регулярний полив, щоб вони виживали за більш високих температур.

Експерт із садівництва Фіона Дженкінс поділилася найкращим часом доби для поливу рослин влітку, пише Express.

Коли поливати рослини влітку

У жарку погоду перевіряйте ґрунт кожні кілька днів, щоб переконатися, що він вологий.

"Поливайте рослини прохолодним ранком, щоб вода встигла поглинутися, перш ніж випаруватися в денній спеці", - радить Фіона.

Ніколи не поливайте рослини, коли світить сонце, оскільки це може призвести до опіку листя.

Краплі води на листі можуть спричинити опік листя через посилення сильного сонячного світла. Полив на повному сонці також не є ефективним використанням води, оскільки вона випаровується до того, як потрапить у ґрунт.

Також не можна поливати рослини пізно ввечері, оскільки це може призвести до грибкових захворювань.

Вода залишається на листі та стеблах і не має можливості висохнути, що може викликати грибкові інфекції. У той час як деякі рослини, такі як середземноморські, можуть пережити спекотну погоду без великої кількості води, деякі інші рослини необхідно постійно поливати.

Направляйте воду до коріння рослин, де волога поглинатиметься.

Підвісні вазони, можливо, доведеться поливати двічі на день - один раз вранці та один раз увечері, оскільки вони швидше висихають.

Мульчування навколо рослин органічним матеріалом, таким як солома, картон або кора також допомагає утримувати вологу.

Як ми раніше писали, цей крутий лайфхак допоможе захистити кімнатні рослини від кота.

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