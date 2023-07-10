Названо самое лучшее время полива вазонов летом, чтобы на них не "горели" листья

В летние месяцы комнатным растениям требуется регулярный полив, чтобы они выживали при более высоких температурах.

Когда поливать растения летом

В жаркую погоду проверяйте почву каждые несколько дней, чтобы убедиться, что она влажная.

"Поливайте растения прохладным утром, чтобы вода успела впитаться, прежде чем испариться в дневной жаре", - советует Фиона.

Никогда не поливайте растения, когда светит солнце, так как это может привести к ожогу листьев.

Капли воды на листьях могут вызвать ожог листьев из-за усиления сильного солнечного света. Полив на полном солнце также не является эффективным использованием воды, так как она испаряется до того, как попадет в почву.

Также нельзя поливать растения поздним вечером, так как это может привести к грибковым заболеваниям.

Вода остается на листьях и стеблях и не имеет возможности высохнуть, что может вызвать грибковые инфекции. В то время как некоторые растения, такие как средиземноморские, могут пережить жаркую погоду без большого количества воды, некоторые более молодые растения необходимо постоянно поливать.

Направляйте воду к корням растений, где влага будет поглощаться.

Подвесные вазоны, возможно, придется поливать два раза в день - один раз утром и один раз вечером, так как они быстрее высыхают.

Мульчирование вокруг растений органическим материалом, таким как солома, картон или кора, также помогает удерживать влагу.