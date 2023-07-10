Названо самое лучшее время полива вазонов летом, чтобы на них не "горели" листья
В летние месяцы комнатным растениям требуется регулярный полив, чтобы они выживали при более высоких температурах.
Эксперт по садоводству Фиона Дженкинс поделилась лучшим временем суток для полива растений летом, пишет Express.
Когда поливать растения летом
В жаркую погоду проверяйте почву каждые несколько дней, чтобы убедиться, что она влажная.
"Поливайте растения прохладным утром, чтобы вода успела впитаться, прежде чем испариться в дневной жаре", - советует Фиона.
Никогда не поливайте растения, когда светит солнце, так как это может привести к ожогу листьев.
Капли воды на листьях могут вызвать ожог листьев из-за усиления сильного солнечного света. Полив на полном солнце также не является эффективным использованием воды, так как она испаряется до того, как попадет в почву.
Также нельзя поливать растения поздним вечером, так как это может привести к грибковым заболеваниям.
Вода остается на листьях и стеблях и не имеет возможности высохнуть, что может вызвать грибковые инфекции. В то время как некоторые растения, такие как средиземноморские, могут пережить жаркую погоду без большого количества воды, некоторые более молодые растения необходимо постоянно поливать.
Направляйте воду к корням растений, где влага будет поглощаться.
Подвесные вазоны, возможно, придется поливать два раза в день - один раз утром и один раз вечером, так как они быстрее высыхают.
Мульчирование вокруг растений органическим материалом, таким как солома, картон или кора, также помогает удерживать влагу.
Как мы ранее писали, этот крутой лайфхак поможет защитить комнатные растения от кота.