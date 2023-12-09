Названо найкращі університети України 2023: хто увійшов до списку

Найкращі ВНЗ України

За словами Винницького, сьогодні в Україні є 170 державних невійськових ВНЗ. 20 із них щороку мають найкращих вступників, найкращі показники.

Найкращі заклади освіти, які є найпопулярнішими серед абітурієнтів - це:

Київський національний університет імена Тараса Шевченка

Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

Національний університет "Києво-Могилянська академія"

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Харківський національний університет радіоелектроніки

Національний університет "Львівська політехніка"

Львівський національний університет імені Івана Франка

Український католицький університет

Таким чином рейтинг очолюють три міста: Київ, Харків і Львів.

До слова УКУ - це приватний заклад вищої освіти. Серед інших подібних ВНЗ Винницький називає Київську школу економіку, Університет Данила Галицького в Івано-Франківську, Альфреда Нобеля в Дніпрі.

Останнім часом виділяються й деякі регіональні університети в менших містах.

"Йдеться про Дніпро і Дніпровську політехніку, яка є однією з найсильніших політехнік в країні, далі непогано стоїть Запорізький університет, Сумський державний, що дивно, враховуючи його близькість до російського кордону. Також у Франківську є Прикарпатський університет, який в нас завжди топовий", - каже фахівець.

Загалом він зазначає, що в Україні в кожному місті є хоча б один хороший університет.

МОН хоче зменшити кількість ВНЗ

Наразі МОН працює над зменшенням кількості вищих закладів освіти та натомість покращенням їхньої якості.

"Наша мережа була побудована для приблизно 6-6,5 тисяч студентів на заклад, а на сьогодні в нас приблизно 3,5 тисячі студентів на заклад. Це означає, що виші треба укрупнювати, тобто кращим треба ставати ще кращими, а тим, які не дотягують, - виходити з гри", - пояснив Винницький.

Модернізація університетів повинна виходити за рамки самого лише бакалаврату.

"Я, наприклад, закінчив Кембридж, викладав трошки в Гарварді. Більшість студентів там не бакалаври. Коли ми говоримо про топові університети, то це швидше наукові установи, а не освітні", - розповідає заступник міністра освіти.

На його погляд, важливою функцією університетів є світоглядний розвиток, а для цього потрібна менша за кількістю спільнота.

Михайло Винницький анонсував, що на початку 2024 року МОН оприлюднить законопроєкт "Передумови модернізації мережі", де будуть встановлені чіткі правила, як буде відбуватися розподілення, відхід від територіально відокремлених структурних підрозділів, філій і формування певних типів університетів.