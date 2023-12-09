Названы лучшие университеты Украины 2023: кто вошел в список

В Министерстве образования и науки Украины назвали лучшие вузы нашего государства. Рейтинг возглавляют Киев, Харьков и Львов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью заместителя Министра образования и науки Украины Михаила Винницкого для "Українського радіо".
По словам Винницкого, сегодня в Украине есть 170 государственных невоенных вузов. У 20 из них каждый год - лучшие поступающие, лучшие показатели.
Лучшие учебные заведения, которые являются самыми популярными среди абитуриентов - это:
Таким образом, рейтинг возглавляют три города: Киев, Харьков и Львов.
К слову УКУ - это частное учреждение высшего образования. Среди других подобных вузов Винницкий называет Киевскую школу экономику, Университет Даниила Галицкого в Ивано-Франковске, Альфреда Нобеля в Днепре.
В последнее время выделяются некоторые региональные университеты в меньших городах.
"Речь идет о Днепре и Днепровской политехнике, которая является одной из сильнейших политехник в стране, дальше неплохо стоит Запорожский университет, Сумской государственный, что удивительно, учитывая его близость к российской границе. Также во Франковске есть Прикарпатский университет, который у нас всегда топовый" , - говорит специалист.
В целом он отмечает, что в Украине в каждом городе есть хотя бы один хороший университет.
Сейчас МОН работает над уменьшением количества высших учебных заведений на фоне улучшения их качества.
"Наша сеть была построена для примерно 6-6,5 тысяч студентов на заведение, а на сегодня у нас примерно 3,5 тысячи студентов на заведение. Это значит, что вузы нужно укрупнять, то есть лучше нужно становиться еще лучше, а тем, которые не дотягивают, - выходить из игры", - объяснил Винницкий.
Модернизация университетов должна выходить за рамки одного бакалавриата.
"Я, например, окончил Кембридж, преподавал немного в Гарварде. Большинство студентов там не бакалавры. Когда мы говорим о топовых университетах, то это скорее научные учреждения, а не образовательные", - рассказывает замминистра образования.
По его мнению, важной функцией университетов является мировоззренческое развитие, а для этого требуется меньшее количество сообществ.
Михаил Винницкий анонсировал, что в начале 2024 года МОН опубликует законопроект "Передумови модернізації мережі", где будут установлены четкие правила, как будет происходить распределение, отход от территориально обособленных структурных подразделений, филиалов и формирование определенных типов университетов.
Раньше мы рассказывали, каких специалистов больше всего не хватает в школах.
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