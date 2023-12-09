Названы лучшие университеты Украины 2023: кто вошел в список

Лучшие вузы Украины

По словам Винницкого, сегодня в Украине есть 170 государственных невоенных вузов. У 20 из них каждый год - лучшие поступающие, лучшие показатели.

Лучшие учебные заведения, которые являются самыми популярными среди абитуриентов - это:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского"

Национальный университет "Киево-Могилянская академия"

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт"

Харьковский национальный университет радиоэлектроники

Национальный университет "Львовская политехника"

Львовский национальный университет имени Ивана Франко

Украинский католический университет

Таким образом, рейтинг возглавляют три города: Киев, Харьков и Львов.

К слову УКУ - это частное учреждение высшего образования. Среди других подобных вузов Винницкий называет Киевскую школу экономику, Университет Даниила Галицкого в Ивано-Франковске, Альфреда Нобеля в Днепре.

В последнее время выделяются некоторые региональные университеты в меньших городах.

"Речь идет о Днепре и Днепровской политехнике, которая является одной из сильнейших политехник в стране, дальше неплохо стоит Запорожский университет, Сумской государственный, что удивительно, учитывая его близость к российской границе. Также во Франковске есть Прикарпатский университет, который у нас всегда топовый" , - говорит специалист.

В целом он отмечает, что в Украине в каждом городе есть хотя бы один хороший университет.

МОН хочет уменьшить количество вузов

Сейчас МОН работает над уменьшением количества высших учебных заведений на фоне улучшения их качества.

"Наша сеть была построена для примерно 6-6,5 тысяч студентов на заведение, а на сегодня у нас примерно 3,5 тысячи студентов на заведение. Это значит, что вузы нужно укрупнять, то есть лучше нужно становиться еще лучше, а тем, которые не дотягивают, - выходить из игры", - объяснил Винницкий.

Модернизация университетов должна выходить за рамки одного бакалавриата.

"Я, например, окончил Кембридж, преподавал немного в Гарварде. Большинство студентов там не бакалавры. Когда мы говорим о топовых университетах, то это скорее научные учреждения, а не образовательные", - рассказывает замминистра образования.

По его мнению, важной функцией университетов является мировоззренческое развитие, а для этого требуется меньшее количество сообществ.

Михаил Винницкий анонсировал, что в начале 2024 года МОН опубликует законопроект "Передумови модернізації мережі", где будут установлены четкие правила, как будет происходить распределение, отход от территориально обособленных структурных подразделений, филиалов и формирование определенных типов университетов.