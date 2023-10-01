Названо найкращі телефони на Android у 2023 році не за всі гроші світу

Google Pixel 7 Pro

Задня панель цього смартфону зроблена з глянцевого скла, панель камери покрита полірованим алюмінієм, який зливається безпосередньо з рамкою телефону. Вигнутий екран цього разу набагато менш закруглений, завдяки чому його легше тримати в руці.

Google залишив 50-мегапіксельний основний датчик, який видає зображення з роздільною здатністю 12,5 Мп. Телеоб’єктив став 5-кратним і підтримує до 30-кратний цифровий зум за допомогою режиму Super Res Mode. Він робить неймовірні фотографії, особливо при 10-кратному збільшенні.

Але як би ми не були задоволені, час автономної роботи залишає бажати кращого. Телефон, швидше за все, проживе цілий день при звичайному використанні, але не більше.

Плюси

Чудовий дисплей

Неймовірні, універсальні камери

Ексклюзивні функції програмного забезпечення

Мінуси

Час автономної роботи та швидкість заряджання відстають

Вигнутий дисплей ускладнює пошук захисної плівки для екрану

Ціна: від 33 000 до 49 000 гривень.

Google Pixel 7 Pro (фото: wikimedia.org)

Samsung Galaxy S23 Ultra

Якщо вам потрібен телефон з максимальною кількістю функцій, то Galaxy S23 Ultra - це саме він. Ви отримуєте всі можливі функції, які ви могли б хотіти від смартфона у 2023 році: неймовірно хороші потрійні камери, дуже хороша автономність, яка триває більше дня, продуктивність, яка не поступається будь-якому телефону-конкуренту.

Це один з небагатьох телефонів з прямокутними корпусом та екраном, але його приємно тримати в руках завдяки високій якості збірки та приємно звуженим краям і екрану.

Основна камера з роздільною здатністю 200 Мп - чудова, особливо якщо ви любите злегка насичені кольори, які здаються більш яскравими, ніж є насправді. Шкода тільки, що селфі-камера жахливо працює в умовах низької освітленості.

Плюси

Надзвичайно швидкий

Дуже хороші камери

Відмінний час автономної роботи

Чудовий об’єкт преміум-класу

Мінуси

Повільна зарядка 45 Вт

Погана камера для селфі

Ціна: від 49 599 до 52 999 гривень.

Samsung Galaxy S23 Ultra (фото: wikimedia.org)

Google Pixel 7a

Цей смартфон увібрав у себе все найкраще від Pixel 6a 2022 року - чудову камеру, високу продуктивність, кількарічну підтримку програмного забезпечення - і покращив його завдяки кращому екрану з частотою оновлення 90 Гц і більш преміальному дизайну.

Завдяки меншому 6,1-дюймовому дисплею, Pixel 7a набагато зручніший у користуванні та носінні, ніж багато більших телефонів у цьому списку, до того ж він має той самий чіпсет Tensor G2, що й Pixel 7 та 7 Pro.

Основна камера з роздільною здатністю 64 Мп є справді винятковою. Немає кращої камери для зйомки фотографій за цю ціну, і навряд чи є краща за будь-яку іншу ціну.

Зарядка дуже повільна, а додаткова бездротова зарядка виявилася ненадійною. Але якщо вам потрібен телефон на Android з п’ятирічною підтримкою програмного забезпечення, який є хорошим універсалом з неймовірною камерою - це саме те, що вам потрібно.

Плюси

Феноменальна камера за таку ціну

Відмінне програмне забезпечення Google

Сильна продуктивність

Водостійкий

Мінуси

Повільна зарядка

Бездротова зарядка ненадійна

Не так швидко, як Pixel 7

Тільки дисплей 90 Гц

Ціна: від 16 995 до 22 999 гривень.

Google Pixel 7a (фото: rozetka.com.ua)

Motorola Edge Plus 2023

Motorola Edge Plus 2023 показала час автономної роботи 15 годин 47 хвилин. Цей результат був отриманий завдяки 6,7-дюймовому дисплею телефону, налаштованому на автоматичну частоту оновлення, що означає, що він може масштабуватися до 120 Гц залежно від активності на екрані.

Цей смартфон також оснащений дротовим зарядним пристроєм потужністю 68 Вт, який заряджає масивний акумулятор ємністю 5100 мАг. На практиці ми не були вражені швидкістю заряджання, але це одне з небагатьох розчарувань, яких ми зазнали під час тестування цього чудового флагманського телефону.

Плюси

Багатоденний термін служби батареї

Процесор Snapdragon 8 Gen 2

Розширений екран

Великий Об'єм зберігання

Мінуси

Невідповідні камери

Вигнуті краї екрана, схильні до випадкових дотиків

Ціна: 32 999 гривень.

Motorola Edge Plus 2023 (фото: rozetka.com.ua)

OnePlus 11

Компанія OnePlus досягла ідеального балансу, запропонувавши повнофункціональний смартфон преміум-класу за чудову ціну. За його ціною помітно бракує лише бездротової зарядки та повної водонепроникності.

Якщо для вас це не проблема, ви отримаєте телефон, який має все інше, чого тільки можна бажати: дивовижно швидку роботу, чудовий дисплей, потужні камери, включаючи дуже хороший основний об’єктив на 50 Мп, а також чотири роки оновлень Android і п’ять років оновлень системи безпеки.

OnePlus 11 також є тонким і витонченим телефоном, незважаючи на його 6,7-дюймовий екран, чого не скажеш про інші величезні телефони.

Плюси

Відмінний екран

Швидка продуктивність

Конкурентна ціна

Сильні камери

П’ять років підтримки програмного забезпечення

Мінуси

Немає бездротової зарядки

Не повністю водонепроникний

Ціна: від 25 690 до 32 740 гривень.

OnePlus 11 (фото: rozetka.com.ua)

Motorola Razr + (2023)

Motorola Razr 40 - це остання версія ідеї розкладного смартфона від компанії, а також один з найдоступніших пристроїв такого типу. Останній Razr доступний у двох варіантах: Razr 40 та Razr 40 Ultra (ці дві моделі також відомі як Motorola Razr (2023) та Motorola Razr+ відповідно).

Компанія вирішила не продовжувати ностальгувати за оригінальним дизайном Razr, а модернізувати його і зробити новий схожим на інші смартфони, що є на ринку. Razr 40 тепер набагато більш округлий, компактний, легкий і в цілому більш досконалий пристрій.

Плюси

Тонкий і легкий

Стильний дизайн

Чудовий головний дисплей

Привабливий цінник

Швидка продуктивність

Хороший час автономної роботи

Бездротова зарядка

Мінуси

Маленький екран з обмеженою функціональністю

Камера не флагманська

Немає рейтингу IP

Обмежена доступність

Ціна: від 27 999 до 55 479 гривень.

Motorola Razr 40 (фото: rozetka.com.ua)

Samsung Galaxy Z Fold 5

Це найбільш відшліфована версія Samsung, завдяки новому дизайну шарнірів, який робить Fold одночасно тоншим і легшим, ніж будь-коли раніше.

Найбільшим доповненням до Galaxy Z Fold 5 є процесор Snapdragon 8 Gen 2. Але найбільша перевага - це час автономної роботи. Вперше в історії Galaxy Z Fold добре показав себе в тесті акумулятора, протримавшись більше 11 годин. Це не тільки краще, ніж у середньостатистичних смартфонів, але й краще, ніж у Galaxy Z Fold 4, який працював менше 10 годин.

Новіший чіп також допомагає в обробці зображень, тому фотографії з Galaxy Z Fold 5 виходять кращими, ніж раніше, навіть якщо характеристики камери не змінилися порівняно з попередником.

Плюси

Нова петля Flex закривається плоско

Більш тонкий і легший дизайн

Довший термін служби батареї

Мінуси

Невеликі зміни порівняно з Galaxy Z Fold 4

Передній дисплей все ще вузький

Ціна: від 31 499 до 48 322 гривень.

Samsung Galaxy Z Fold 5 (фото: wikimedia.org)

Samsung Galaxy Z Flip 5

Незважаючи на те, що телефон має мінімальні оновлення порівняно з попередніми Z Flip, Samsung Galaxy Z Flip 5 - це найкращий складаний телефон, який ви можете купити, завдяки виграшному поєднанню ціни, дизайну, функцій та підтримки програмного забезпечення.

Смартфон також має більший зовнішній екран, тож ви можете перевіряти час, сповіщення і навіть цілі програми, не розгортаючи його.

Заряджається він повільно - 25 Вт, а зарядного пристрою в комплекті немає.

П’ятирічна підтримка програмного забезпечення Samsung, з чотирма роками оновлень Android, все ще залишається найкращою в галузі.

Якщо ви віддаєте перевагу телефону, що складається як книжка, обирайте Samsung Galaxy Z Fold 5.

Плюси

Яскравий, чіткий, плоский екран

Великий час автономної роботи

П’ять років підтримки програмного забезпечення

Надійні, універсальні камери

Мінуси

Велика ціна

45 Вт, заряджається трохи повільно

Програмне забезпечення вимагає деяких налаштувань

Ціна: від 42 999 до 46 999 гривень.

Samsung Galaxy Z Flip 5 (фото: rozetka.com.ua)

Samsung Galaxy S23

Якщо ви хочете менший за розміром, преміальний Android-телефон з чудовими камерами та довготривалою підтримкою програмного забезпечення, звичайний Galaxy S23 - найкращий вибір.

Він оснащений трьома об’єктивами: основним, надширококутним та 3-кратним оптичним, що є дуже потужним пакетом. Сенсор 50 Мп дуже надійний і легко справляється з більшістю ситуацій у зйомці.

Samsung також чудово обробляє відео, і ви навіть можете знімати у форматі 8K. Звичайне відео з роздільною здатністю 1080p також дуже добре, і воно стабільніше, ніж у старих моделях, оскільки компанія повільно наздоганяє чудову якість відео iPhone від Apple.

Для невеликого телефону час автономної роботи також відмінний.

Плюси

Компактна конструкція преміум-класу

Чудова продуктивність

Покращений термін служби батареї

Надійна підтримка ОС

Мінуси

Повільна дротова зарядка 25 Вт

Pixel 7 набагато дешевший

Ціна: від 33 999 до 52 999 гривень.

Samsung Galaxy S23 (фото: rozetka.com.ua)

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Це ігровий телефон, який не надто змінився у своєму зовнішньому вигляді, але зробив значний стрибок вперед, коли справа доходить до його внутрішніх компонентів та програмного забезпечення.

Плюси

Диспей AMOLED HDR10+ з частотою 165 Гц

Висока продуктивність

Неймовірно хороші колонки, плюс сабвуфер в аксесуарі кулера

Камера відповідна, навіть якщо це "ігровий телефон"

Масивна батарея, хороші варіанти справності батареї

Кнопки та елементи керування для портативних ігор

Мінуси

Камера адекватна, але поступається іншим флагманам

Немає бездротової зарядки

Ціна: 75 200 гривень.

Asus ROG Phone 7 Ultimate (фото: rozetka.com.ua)

OnePlus Nord N30 5G

Смартфон Nord N30 5G оснащений чудовим IPS-дисплеєм, який виводить якість зображення на новий рівень. Завдяки високій роздільній здатності та винятковій точності кольору панель IPS на OnePlus Nord N30 5G забезпечує неймовірну деталізацію та яскраві відтінки зображень та відео.

Багатокамерна установка Nord N30 5G забезпечує універсальність завдяки різним фокусним відстаням та перспективам. Це дозволяє користувачам знімати широкий спектр об'єктів та сцен, від ширококутних пейзажів до деталей зі збільшенням, без шкоди якості зображення.

Плюси

Нова частота оновлення 90 Гц

Надійний час автономної роботи

Бюджетний телефон зі швидкою зарядкою

Мінуси

Немає панелі AMOLED

Якість збірки виглядає дешевою

Ідентичний процесор, як у N20

Ціна: 15 999 гривень.

OnePlus Nord N30 5G (фото: rozetka.com.ua)