Названы лучшие телефоны на Android в 2023 году не за все деньги мира

Google Pixel 7 Pro

Задняя панель этого смартфона сделана из глянцевого стекла, панель камеры покрыта полированным алюминием, сливающимся непосредственно с рамкой телефона. Выгнутый экран в этот раз гораздо менее закруглен, благодаря чему его легче держать в руке.

Google оставил 50-мегапиксельный основной датчик, выдающий изображение с разрешением 12,5 Мп. Телеобъектив стал 5-кратным и поддерживает до 30-кратный цифровой зум с помощью режима Super Res Mode. Он делает невероятные фотографии, особенно при 10-кратном увеличении.

Но как бы мы ни были удовлетворены, время автономной работы оставляет желать лучшего. Телефон, скорее всего, проживет целый день при обычном использовании, но не больше.

Плюсы

Великолепный дисплей

Невероятные, универсальные камеры

Эксклюзивные функции программного обеспечения

Минусы

Время автономной работы и скорость зарядки отстают

Выгнутый дисплей затрудняет поиск защитной пленки для экрана.

Цена: от 33 000 до 49 000 гривен.

Google Pixel 7 Pro (фото: wikimedia.org)

Samsung Galaxy S23 Ultra

Если вам нужен телефон с максимальным количеством функций, то Galaxy S23 Ultra - это именно он. Вы получаете все возможные функции, которые вы могли бы хотеть от смартфона в 2023 году: невероятно хорошие тройные камеры, очень хорошая автономность, которая длится больше дня, производительность, не уступающая любому телефону-конкуренту.

Это один из немногих телефонов с прямоугольным корпусом и экраном, но его приятно держать в руках благодаря высокому качеству сборки и приятно зауженным краям и экрану.

Основная камера с разрешением 200 Мп - отличная, особенно если вы любите слегка насыщенные цвета, которые кажутся более яркими, чем есть на самом деле. Жаль только, что селфи-камера ужасно работает в условиях низкой освещенности.

Плюсы

Чрезвычайно быстрый

Очень хорошие камеры

Отличное время автономной работы

Прекрасный объект премиум-класса

Минусы

Медленная зарядка 45 Вт

Плохая камера для селфи

Цена: от 49 599 до 52 999 гривен.

Samsung Galaxy S23 Ultra (фото: wikimedia.org)

Google Pixel 7a

Этот смартфон вобрал в себя все лучшее от Pixel 6a 2022 года - отличную камеру, высокую производительность, многолетнюю поддержку программного обеспечения - и улучшил его благодаря лучшему экрану с частотой обновления 90 Гц и более премиальному дизайну.

Благодаря меньшему 6,1-дюймовому дисплею, Pixel 7a гораздо удобнее в использовании и ношении, чем много больших телефонов в этом списке, к тому же он имеет тот же чипсет Tensor G2, что и Pixel 7 и 7 Pro.

Основная камера с разрешением 64 Мп действительно исключительная. Нет лучшей камеры для съемки фотографий по этой цене, и вряд ли есть лучше любой другой цены.

Зарядка очень медленная, а дополнительная беспроводная зарядка оказалась ненадежной. Но если вам нужен телефон на Android с пятилетней поддержкой программного обеспечения, являющегося хорошим универсалом с невероятной камерой - это именно то, что вам нужно.

Плюсы

Феноменальная камера по такой цене

Отличное программное обеспечение Google

Сильная производительность

Водостойкий

Минусы

Медленная зарядка

Беспроводная зарядка ненадежна

Не так быстро, как Pixel 7

Только дисплей 90 Гц

Цена: от 16 995 до 22 999 гривен.

Google Pixel 7a (фото: rozetka.com.ua)

Motorola Edge Plus 2023

Motorola Edge Plus 2023 показала время автономной работы 15 часов 47 минут. Этот результат был получен благодаря 6,7-дюймовому дисплею телефона, настроенного на автоматическую частоту обновления, что означает, что он может масштабироваться до 120 Гц в зависимости от активности на экране.

Этот смартфон также оснащен проводным зарядным устройством мощностью 68 Вт, заряжающим массивный аккумулятор емкостью 5100 мАч. На практике мы не были поражены скоростью подзарядки, но это одно из немногих разочарований, которые мы испытали во время тестирования этого замечательного флагманского телефона.

Плюсы

Многодневный срок службы батареи

Процессор Snapdragon 8 Gen 2

Расширенный экран

Большой объем хранение

Минусы

Неподходящие камеры

Изогнутые края экрана, склонные к случайным прикосновениям

Цена: 32 999 гривен.

Motorola Edge Plus 2023 (фото: rozetka.com.ua)

OnePlus 11

Компания OnePlus достигла идеального баланса, предложив полнофункциональный смартфон премиум-класса за отличную цену. По его цене заметно не хватает только беспроводной зарядки и полной водонепроницаемости.

Если для вас это не проблема, вы получите телефон, который имеет все остальное, чего только можно желать: удивительно быструю работу, отличный дисплей, мощные камеры, включая очень хороший основной объектив на 50 Мп, а также четыре года обновлений Android и п лет обновления системы безопасности.

OnePlus 11 также является тонким и утонченным телефоном, несмотря на его 6,7-дюймовый экран, чего не скажешь о других огромных телефонах.

Плюсы

Отличный экран

Быстрая производительность

Конкурентная цена

Сильные камеры

Пять лет поддержки программного обеспечения

Минусы

Нет беспроводной зарядки

Не полностью водонепроницаемый

Цена: от 25 690 до 32 740 гривен.

OnePlus 11 (фото: rozetka.com.ua)

Motorola Razr+ (2023)

Motorola Razr 40 - это последняя версия идеи раскладного смартфона от компании, а также одно из самых доступных устройств такого типа. Последний Razr доступен в двух вариантах: Razr 40 и Razr 40 Ultra (эти две модели также известны как Motorola Razr (2023) и Motorola Razr+ соответственно).

Компания решила не продолжать ностальгировать по оригинальному дизайну Razr, а модернизировать его и сделать новый похожим на другие смартфоны, имеющиеся на рынке. Razr 40 теперь гораздо более округлое, компактное, легкое и в целом более совершенное устройство.

Плюсы

Тонкий и легкий

Стильный дизайн

Прекрасный главный дисплей

Привлекательный ценник

Быстрая производительность

Хорошее время автономной работы

Беспроводная зарядка

Минусы

Маленький экран с ограниченной функциональностью

Камера не флагманская

Нет рейтинга IP

Ограниченная доступность

Цена: от 27 999 до 55 479 гривен.

Motorola Razr 40 (фото: rozetka.com.ua)

Samsung Galaxy Z Fold 5

Это наиболее отшлифованная версия Samsung, благодаря новому дизайну шарниров, который делает Fold одновременно тоньше и легче, чем когда-либо раньше.

Самым большим дополнением к Galaxy Z Fold 5 является процессор Snapdragon 8 Gen 2. Но самое большое преимущество - это время автономной работы. Впервые в истории Galaxy Z Fold хорошо показал себя в тесте аккумулятора, продержавшись более 11 часов. Это не только лучше, чем у среднестатистических смартфонов, но и лучше, чем у Galaxy Z Fold 4, работавшего менее 10 часов.

Более новый чип также помогает в обработке изображений, поэтому фотографии с Galaxy Z Fold 5 получаются лучше, чем раньше, даже если характеристики камеры не изменились по сравнению с предшественником.

Плюсы

Новая петля Flex закрывается плоско.

Более тонкий и более легкий дизайн

Длительный срок службы батареи

Минусы

Небольшие изменения по сравнению с Galaxy Z Fold 4

Передний дисплей все еще узок

Цена: от 31 499 до 48 322 гривен.

Samsung Galaxy Z Fold 5 (фото: wikimedia.org)

Samsung Galaxy Z Flip 5

Несмотря на то, что телефон имеет минимальные обновления по сравнению с предыдущими Z Flip, Samsung Galaxy Z Flip 5 - это лучший складной телефон, который вы можете купить благодаря выигрышному сочетанию цены, дизайна, функций и поддержки программного обеспечения.

Смартфон также имеет больший внешний экран, так что вы можете проверять время, оповещение и даже целые программы, не разворачивая его.

Заряжается он медленно - 25 Вт, а зарядного устройства в комплекте нет.

Пятилетняя поддержка программного обеспечения Samsung с четырьмя годами обновлений Android все еще остается лучшей в отрасли.

Если вы предпочитаете телефон, состоящий как книга, выбирайте Samsung Galaxy Z Fold 5.

Плюсы

Яркий, четкий, плоский экран

Большое время автономной работы

Пять лет поддержки программного обеспечения

Надежные, универсальные камеры

Минусы

Большая цена

45 Вт, заряжается немного медленно

Программное обеспечение требует некоторых настроек

Цена: от 42 999 до 46 999 гривен.

Samsung Galaxy Z Flip 5 (фото: rozetka.com.ua)

Samsung Galaxy S23

Если вы хотите меньший по размеру, премиальный Android-телефон с великолепными камерами и долгосрочной поддержкой программного обеспечения, обычный Galaxy S23 - лучший выбор.

Он оснащен тремя объективами: основным, сверхширокоугольным и 3-кратным оптическим, очень мощным пакетом. Сенсор 50 Мп очень надежен и легко справляется с большинством ситуаций в съемке.

Samsung также отлично обрабатывает видео, и вы даже можете снимать в формате 8K. Обычное видео с разрешением 1080p тоже очень хорошо, и оно стабильнее, чем в старых моделях, поскольку компания медленно догоняет превосходное качество видео iPhone от Apple.

Для небольшого телефона время автономной работы также отличное.

Плюсы

Компактная конструкция премиум-класса

Великолепная производительность

Улучшенный срок службы батареи

Надежная поддержка ОС

Минусы

Медленная проводная зарядка 25 Вт

Pixel 7 гораздо дешевле

Цена: от 33 999 до 52 999 гривен.

Samsung Galaxy S23 (фото: rozetka.com.ua)

Asus ROG Phone 7 Ultimate

Это игровой телефон, который не слишком изменился в своем внешнем виде, но сделал значительный скачок вперед, когда дело доходит до его внутренних компонентов и программного обеспечения.

Плюсы

Дисплей AMOLED HDR10+ с частотой 165 Гц

Высокая производительность

Невероятно хорошие колонки плюс сабвуфер в аксессуаре кулера

Камера соответствующая, даже если это "игровой телефон"

Массивная батарея, хорошие варианты исправности батареи

Кнопки и элементы управления для портативных игр

Минусы

Камера адекватна, но уступает другим флагманам

Нет беспроводной зарядки

Цена: 75 200 гривен.

Asus ROG Phone 7 Ultimate (фото: rozetka.com.ua)

OnePlus Nord N30 5G

Смартфон Nord N30 5G оснащен великолепным IPS-дисплеем, выводящим качество изображения на новый уровень. Благодаря высокому разрешению и исключительной точности цвета панель IPS на OnePlus Nord N30 5G обеспечивает невероятную детализацию и яркие оттенки изображений и видео.

Многокамерная установка Nord N30 5G обеспечивает универсальность благодаря разным фокусным расстояниям и перспективам. Это позволяет пользователям снимать широкий спектр объектов и сцен, от широкоугольных пейзажей до деталей с увеличением без ущерба качеству изображения.

Плюсы

Новая частота обновления 90 Гц

Надежное время автономной работы

Бюджетный телефон с быстрой зарядкой

Минусы

Нет панели AMOLED

Качество сборки выглядит дешевым

Идентичный процессор, как у N20

Цена: 15 999 гривен.

OnePlus Nord N30 5G (фото: rozetka.com.ua)