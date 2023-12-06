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Названо найкращі смартфони Android, якими користувачі задоволені найбільше

Список смартфонів Android, якими задоволені користувачі (колаж: РБК-Україна)
Автор: Павло Колеснік

Розробники однієї програми для тестування продуктивності пристроїв опублікували добірку з кращими Android-смартфонами, засновану на відгуках користувачів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на бенчмарк AnTuTu.

Провідну позицію у рейтингу утримує складний смартфон Honor Magic V2 вже три місяці поспіль, який набрав у листопаді 96,77 відсотка позитивних відгуків.

Експерти відзначають, що така висока популярність пристрою зі складним екраном є незвичайним явищем, і виділяють Honor Magic V2 за його надзвичайно тонкий корпус і "легкий дизайн".

На другому місці рейтингу знаходиться iQOO 12 Pro (96,06 відсотка), єдиний смартфон із найновішим чіпом Snapdragon 8 Gen 3, який увійшов до топ-10.

Флагман Samsung Galaxy S23 Ultra, який раніше займав другу позицію, опустився на третє місце, отримавши результат у 95,68 відсотка.

У список кращих смартфонів також увійшли

  • Xiaomi Mix Fold 3 (94,29 відсотки)
  • Vivo X100 (94,13 відсотки)
  • iQOO 12 (94,11 відсотки)
  • Meizu 20 Pro (94,02 відсотки)
  • Realme GT5 (93,36 відсотки)
  • Vivo X90 Pro+ (92,56 відсотки)
  • Samsung Galaxy S23 (92,5 відсотки)

Рейтинг найкращих смартфонів Android, якими задоволені користувачі  (фото: AnTuTu)

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