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Названы лучшие смартфоны Android, которыми пользователи довольны больше всего

Список смартфонов Android, которыми довольны пользователи (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Павел Колесник

Разработчики одного приложения для тестирования производительности устройств опубликовали подборку с лучшими Android-смартфонами, основанную на отзывах пользователей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на бенчмарк AnTuTu.

Ведущую позицию в рейтинге удерживает складной смартфон Honor Magic V2 уже три месяца подряд, набравший в ноябре 96,77 процента положительных отзывов.

Эксперты отмечают, что столь высокая популярность устройства со складным экраном является необычным явлением, и выделяют Honor Magic V2 за его очень тонкий корпус и "легкий дизайн".

На втором месте рейтинга находится iQOO 12 Pro (96,06 процента), единственный смартфон с новейшим чипом Snapdragon 8 Gen 3, вошедший в топ-10.

Флагман Samsung Galaxy S23 Ultra, ранее занимавший вторую позицию, опустился на третье место, получив результат в 95,68 процента.

В список лучших смартфонов также вошли

  • Xiaomi Mix Fold 3 (94,29 процента)
  • Vivo X100 (94,13 процента)
  • iQOO 12 (94,11 процента)
  • Meizu 20 Pro (94,02 процента)
  • Realme GT5 (93,36 процента)
  • Vivo X90 Pro+ (92,56 процента)
  • Samsung Galaxy S23 (92,5 процента)

Рейтинг самых лучших смартфонов Android, которыми довольны пользователи (фото: AnTuTu)

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