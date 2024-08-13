Названо найкращі пози для сну, які сприяють якісному відпочинку

На спині

Нейробіолог і експерт із здоров’я Дорсі Стендіш розповіла, що ця поза широко визнана, як підтримуюча, адже допомагає підтримувати природне вирівнювання хребта та зменшує тиск на суглоби

До того ж сон на спині з руками по боках може допомогти уникнути болю в плечах і шиї.

Майте на увазі, що сон на спині може бути не оптимальним вибором, якщо у вас проблеми з диханням. Стендіш зазначає, що сон спині може призвести до звуження або блокування дихальних шляхів, що призведе до хропіння або апное уві сні.

Сон на спині (фото: Freepik)

Сон на боці

Спати на боці - це здоровий вибір, особливо тому, що така поза допомагає травленню та може зменшити хропіння.

Сон на лівому боці часто рекомендується для покращення здоров’я серця та зменшення кислотного рефлюксу.

Використання підтримуючої подушки під голову та шию, а також між колінами може допомогти зберегти хребет у рівному стані.

Сон на боці (фото: Freepik)

Поза "плід"

Найпопулярнішим є поза плода, оскільки воно досить зручне. Це дуже нагадує положення для сну на боці, але ваше тіло також згорнуте, як плід.

Сон у положенні ембріона може полегшити біль у попереку та сприяти розслабленню, створюючи додаткове відчуття підтримки та заколисування.

Поза "плід" (фото: Freepik)