Названы лучшие позы для сна, способствующие качественному отдыху

Правильная поза для сна способствует хорошему отдыху и восстановлению всего организма. Эксперты назвали 3 лучшие позы, способствующие оздоровлению.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Нейробиолог и эксперт по здоровью Дорси Стендиш рассказала, что эта поза широко признана как поддерживающая, ведь помогает поддерживать естественное выравнивание позвоночника и уменьшает давление на суставы.
К тому же сон на спине с руками по бокам может помочь избежать боли в плечах и шее.
Имейте в виду, что сон на спине может быть не хорошим выбором, если у вас трудности с дыханием. Стендиш отмечает, что сон спины может привести к сужению или блокированию дыхательных путей, что приведет к храпу или апноэ во сне.
Спать на боку - это здоровый выбор, особенно потому, что такая поза помогает пищеварению и может уменьшить храп.
Сон на левом боку часто рекомендуется для улучшения здоровья сердца и уменьшения кислотного рефлюкса.
Использование поддерживающей подушки под голову и шею, а также между коленями может помочь сохранить позвоночник в ровном состоянии.
Самым популярным является поза плода, поскольку она достаточно удобна. Это очень напоминает положение для сна на боку, но ваше тело также свернуто, как плод.
Сон в положении эмбриона может облегчить боль в пояснице и способствовать расслаблению, создавая дополнительное чувство поддержки и укачивания.
Ранее мы сообщали, почему сны повторяются и что это может означать.
Читайте также о 5 продуктах, которые запрещено есть перед сном, чтобы не навредить организму.