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Названо найкращі пози для сну, які сприяють якісному відпочинку

Вівторок 13 серпня 2024 13:18
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Названо найкращі пози для сну, які сприяють якісному відпочинку Які пози для сну найкорисніші (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Правильні поза для сну сприяє гарному відпочинку та відновленню всього організму. Експерти назвали 3 найкращі пози, які сприяють оздоровленню.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!

На спині

Нейробіолог і експерт із здоров’я Дорсі Стендіш розповіла, що ця поза широко визнана, як підтримуюча, адже допомагає підтримувати природне вирівнювання хребта та зменшує тиск на суглоби

До того ж сон на спині з руками по боках може допомогти уникнути болю в плечах і шиї.

Майте на увазі, що сон на спині може бути не оптимальним вибором, якщо у вас проблеми з диханням. Стендіш зазначає, що сон спині може призвести до звуження або блокування дихальних шляхів, що призведе до хропіння або апное уві сні.

Названо найкращі пози для сну, які сприяють якісному відпочинкуСон на спині (фото: Freepik)

Сон на боці

Спати на боці - це здоровий вибір, особливо тому, що така поза допомагає травленню та може зменшити хропіння.

Сон на лівому боці часто рекомендується для покращення здоров’я серця та зменшення кислотного рефлюксу.

Використання підтримуючої подушки під голову та шию, а також між колінами може допомогти зберегти хребет у рівному стані.

Названо найкращі пози для сну, які сприяють якісному відпочинкуСон на боці (фото: Freepik)

Поза "плід"

Найпопулярнішим є поза плода, оскільки воно досить зручне. Це дуже нагадує положення для сну на боці, але ваше тіло також згорнуте, як плід.

Сон у положенні ембріона може полегшити біль у попереку та сприяти розслабленню, створюючи додаткове відчуття підтримки та заколисування.

Названо найкращі пози для сну, які сприяють якісному відпочинкуПоза "плід" (фото: Freepik)

Раніше ми повідомляли, чому сни повторюються і що це може означати.

Читайте також про 5 продуктів, які заборонено їсти перед сном, щоб не нашкодити організму.

Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.

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