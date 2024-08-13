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Названы лучшие позы для сна, способствующие качественному отдыху

Вторник 13 августа 2024 13:18
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Названы лучшие позы для сна, способствующие качественному отдыху Какие позы для сна самые полезные (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Правильная поза для сна способствует хорошему отдыху и восстановлению всего организма. Эксперты назвали 3 лучшие позы, способствующие оздоровлению.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

На спине

Нейробиолог и эксперт по здоровью Дорси Стендиш рассказала, что эта поза широко признана как поддерживающая, ведь помогает поддерживать естественное выравнивание позвоночника и уменьшает давление на суставы.

К тому же сон на спине с руками по бокам может помочь избежать боли в плечах и шее.

Имейте в виду, что сон на спине может быть не хорошим выбором, если у вас трудности с дыханием. Стендиш отмечает, что сон спины может привести к сужению или блокированию дыхательных путей, что приведет к храпу или апноэ во сне.

Названы лучшие позы для сна, способствующие качественному отдыхуСон на спине (фото: Freepik)

Сон на боку

Спать на боку - это здоровый выбор, особенно потому, что такая поза помогает пищеварению и может уменьшить храп.

Сон на левом боку часто рекомендуется для улучшения здоровья сердца и уменьшения кислотного рефлюкса.

Использование поддерживающей подушки под голову и шею, а также между коленями может помочь сохранить позвоночник в ровном состоянии.

Названы лучшие позы для сна, способствующие качественному отдыхуСон на боку (фото: Freepik)

Поза "плод"

Самым популярным является поза плода, поскольку она достаточно удобна. Это очень напоминает положение для сна на боку, но ваше тело также свернуто, как плод.

Сон в положении эмбриона может облегчить боль в пояснице и способствовать расслаблению, создавая дополнительное чувство поддержки и укачивания.

Названы лучшие позы для сна, способствующие качественному отдыхуПоза "плод" (фото: Freepik)

Ранее мы сообщали, почему сны повторяются и что это может означать.

Читайте также о 5 продуктах, которые запрещено есть перед сном, чтобы не навредить организму.

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