Куда и как наносить духи, чтобы аромат держался дольше

Любой аромат всегда остается в памяти и вызывает ряд ассоциаций. А приятный аромат дополняет образ человека гораздо лучше одежды. Однако достичь такого эффекта можно только тогда, когда духи нанесены правильно.

Куда наносить духи

Эксперты советуют женщинам наносить свои любимые духи на уши, шею, запястья, внутреннюю сторону локтя, волосы, а также на декольте. Лучше выбрать несколько разных зон в зависимости от ситуации.

К примеру, если на улице лето и у вас достаточно открытое платье, то можно нанести духи на шею, запястья и грудь.

Каких зон избегать

Не стоит наносить духи на зону возле глаз. В частности, если перед нанесением смазать кожу неароматизированным лосьоном или вазелином, аромат сохранится подольше.

Важно знать, что нельзя хранить духи в ванной комнате, поскольку там высокая влажность и температура, которые негативно влияют на качество и сохранение. Лучше всего хранить их в прохладном, сухом и темном месте.

Также можно попробовать использовать парфюмированные лосьоны, кремы и гели для душа. Они помогут дольше сохранить аромат на коже.

На какие части тела мужчинам наносить духи

Мужчинам лучше всего наносить любимые духи на шею, область за ушами, плечи, внутреннюю сторону рук и запястья.

Не наносите аромат на все эти точки - достаточно выбрать ту, которая больше подходит.

Чтобы аромат был насыщен, достаточно всего 2-3 нажатий. Лучше нанести меньше духов, чем слишком много. Даже если вам кажется, что вы не ощущаете запаха на себе, скорее всего он есть.

Также не стоит наносить духи на одежду. Они могут содержать растительные масла и спирт, которые могут испортить ткань. Лучше всего наносить их на чистую сухую кожу сразу после душа, когда пар и тепло раскрывают поры. Это поможет аромату лучше "закрепиться" на коже.