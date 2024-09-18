Названо найкорисніший овоч у світі: і це не авокадо

Що треба знати

Перші 26 продуктів у списку - це овочі, в основному хрестоцвіті або зелень. Першим фруктом у рейтингу є помідори, які мають бал поживної щільності 20,37. Пам’ятайте, фрукти - це все, що має насіння.

Оцінка була розрахована на основі біодоступності 17 ключових поживних речовин.

За даними клініки Клівленда, в сирому помідорі є такі вітаміни:

17 грамів вітаміну С (19% добової норми, або DV, рекомендованої для дорослих)

10 мікрограмів вітаміну K (8% DV)

296 міліграмів калію (6% DV)

19 мікрограмів фолієвої кислоти (5% DV)

Ба більше, помідори містять два важливі антиоксиданти: лікопін і бета-каротин. Лікопін надає томатам насичений колір. Це також допомагає позбавити організм від вільних радикалів, які можуть пошкодити ДНК. Дослідження показали, що лікопін може знизити ризик раку простати, а також ризик інсульту.

Загальний огляд помідорів і лікопіну за 2021 рік показав, що cпоживання томатів було обернено пов’язане зі смертністю від усіх причин, смертністю від ішемічної хвороби серця, смертністю від цереброваскулярних захворювань, раку передміхурової залози та раку шлунка.

Споживання лікопіну з їжею або лікопіну в сироватці крові було пов’язане з усім - причиною смертності, раку простати, інсульту, серцево-судинних захворювань, метаболічного синдрому та чоловічого безпліддя.

Почесний професор дієтології та харчових наук Університету штату Іллінойс Он Ердман повідомив, що помідори містять понад 80% лікопіну.

Ці продукти зберігають цей антиоксидант незалежно від того, їдять їх сирими, вареними чи висушеними. Однак зауважте, що чим червоніший помідор, тим вищий вміст лікопіну (зелені помідори не містять цього антиоксиданту).

Крім того, бета-каротин перетворюється в організмі на вітамін А, який необхідний для здоров’я очей і шкіри.

Помідори на 95 % складаються з води, що робить їх чудовим вибором для зволоження. Крім поживних речовин, помідори містять лише 23 калорії, менше грама жиру та 5 грамів вуглеводів.

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