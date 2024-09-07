7 найгірших продуктів для вашої імунної системи. Не їжте їх, якщо не хочете захворіти

Восени та взимку ви частіше замислюєтеся, як можна підтримати свій організм та його імунну систему. Прийом харчових добавок, фізична активність і правильне харчування є одними з факторів, які можуть допомогти вам боротися із сезонними інфекціями. Є речі, які краще не робити, наприклад, не їсти та не пити певні продукти та напої, які можуть знизити імунітет.

Що саме треба виключити з раціону - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Що корисно для зміцнення організму?

Імунна система подібна до мантії, яка захищає ваше тіло від інфекцій. Щоб добре функціонувати, йому потрібна ваша підтримка. Хоча ви не можете все контролювати, ви можете внести деякі зміни у свій раціон і спосіб життя, які зміцнять природний

Хоча жодна конкретна їжа чи добавка не гарантують, що ви ніколи не захворієте, ваша дієта може відігравати важливу роль у підтримці вашої імунної системи для запобігання інфекціям.

Дієта, багата клітковиною та корисними жирами, а також ключовими поживними речовинами (такими як вітаміни A, E, C, D, цинк і залізо), може підтримати імунну систему.

Крім правильно збалансованого харчування, варто звернути увагу і на інші елементи, що зміцнюють імунітет. Серед них:

достатня кількість сну,

помірні фізичні навантаження,

підтримання гідратації організму,

їжа з пробіотиками,

боротьба зі стресом,

7 продуктів, які можуть послабити ваш імунітет

Фастфуд

Фаст-фуд пов'язаний з багатьма негативними наслідками для здоров'я. Занадто часте вживання цієї їжі також може негативно вплинути на вашу імунну систему.

Якщо у вашій дієті багато такої їжі та продуктів із високим ступенем обробки, це може спричинити запалення, збільшити кишкову проникність і спричинити бактеріальний дисбаланс у вашому кишечнику, що зрештою може негативно вплинути на ваше імунне здоров’я. Обмежте такі продукти до мінімуму.

Солоні закуски та страви

Харчування з високим вмістом солі може викликати запалення тканин і збільшити ризик аутоімунних захворювань. Тому солона їжа (наприклад, чіпси, фастфуд, заморожені страви) може послабити імунну відповідь організму.

Сіль може пригнічувати нормальну імунну функцію, змінювати кишкові бактерії, пригнічувати протизапальну реакцію та сприяти виробленню імунних клітин, що призводить до аутоімунних захворювань.

Надмірне вживання солі також погіршує наявні аутоімунні захворювання, такі як хвороба Крона, ревматоїдний артрит, вовчак і виразковий коліт. Тому рекомендується зменшити споживання кухонної солі та продуктів з високим вмістом солі, які можуть сприятливо впливати на роботу імунної системи.

Алкоголь

Алкоголь може впливати на різноманітність здорових бактерій у вашому кишечнику та сприяти зниженню функціональності кишкового бар’єру, що означає, що патогени можуть проникнути через нього.

Надмірне споживання алкоголю також може перешкоджати здатності імунної системи адаптуватися та може перешкоджати хорошому сну, який є важливим для належного функціонування імунної системи.

Солодощі та солодкі напої

Харчування з високим вмістом цукру підвищує ризик кількох хронічних захворювань (включаючи ішемічну хворобу серця та діабет 2 типу), а також обмежує здатність імунної системи боротися із захворюваннями. Крім того, було доведено, що високий рівень цукру в крові може порушити функціонування кишкового бар’єру та порушити баланс кишкових бактерій, що може змінити імунну відповідь і підвищити сприйнятливість організму до інфекцій.

Обмеження споживання їжі та напоїв з високим вмістом цукру (торти, морозиво, солодощі та солодкі напої) може покращити ваше загальне здоров’я та покращити вашу імунну систему.

Смажена їжа

Смажена їжа багата групою молекул, які називаються кінцевими продуктами прогресивної глікації (AGE). AGE утворюються, коли цукри реагують з білками або жирами під час приготування при високій температурі (наприклад, смаження). Якщо їх рівень в організмі занадто високий, AGEs можуть сприяти запаленню та пошкодженню клітин.

Дієта з високим вмістом AGEs може збільшити сприйнятливість до захворювань і збільшити ризик таких захворювань, як метаболічний синдром, деякі види раку та серцеві захворювання. Споживання AGE можна обмежити, зменшивши кількість картоплі фрі, чіпсів або смаженого м’яса (наприклад, курки, бекону, риби).

Оброблене і обсмажене м'ясо

Оброблене та обвуглене м’ясо багате на AGE (кінцеві продукти вдосконаленого глікації). Його вищий вміст можна знайти, серед іншого, у смаженому беконі, запечених курячях ніжках зі шкірою або стейку на грилі.

Оброблене м’ясо також містить насичений жир. Як показують деякі дослідження, дієта з високим вмістом насичених жирів і низьким вмістом ненасичених жирів може сприяти зниженню імунітету. Крім того, велике споживання обробленого та обпаленого м’яса пов’язане з різними захворюваннями, включаючи рак товстої кишки.

Продукти, багаті омега-6 жирами

Щоб нормально функціонувати, організму потрібні як омега-6, так і омега-3 жири. Однак у західних дієтах зазвичай міститься багато омега-6 жирів і мало омега-3. Саме цей дисбаланс пов’язують із підвищеним ризиком захворювання та, можливо, збоями в роботі імунної системи. Однак необхідні додаткові дослідження, щоб зрозуміти складний зв’язок між омега-6 і омега-3 жирами.

Вчені рекомендують підтримувати між ними здоровий баланс, який має коливатися від 1:1 до 4:1. Це означає, що потрібно їсти більше продуктів, багатих омега-3 жирними кислотами (включаючи лосось, волоські горіхи, насіння чіа), і менше продуктів, багатих омега-6 жирними кислотами (наприклад, рапсову олію, соняшникову олію, кукурудзяну олію та соєву олію).