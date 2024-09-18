Назван самый полезный овощ в мире: и это не авокадо

Что нужно знать

Первые 26 продуктов в списке - это овощи, в основном крестоцветные или зелень. Первым фруктом в рейтинге являются помидоры, которые имеют балл питательной плотности 20,37. Помните, фрукты - это все, что имеет семена.

Оценка рассчитана на основе биодоступности 17 ключевых питательных веществ.

По данным клиники Кливленда, в сыром помидоре есть следующие витамины:

17 г витамина С (19% суточной нормы, или DV, рекомендованной для взрослых)

10 микрограмм витамина K (8% DV)

296 миллиграммов калия (6% DV)

19 микрограмм фолиевой кислоты (5% DV)

Более того, помидоры содержат два важных антиоксиданта: ликопин и бета-каротин. Ликопин придает томатам насыщенный цвет. Это также помогает избавить организм от свободных радикалов, которые могут повредить ДНК. Исследования показали, что ликопин может снизить риск рака простаты и риск инсульта.

Общий обзор помидоров и ликопина за 2021 год показал, что потребление томатов было обращено связано со смертностью от всех причин, смертностью от ишемической болезни сердца, смертностью от цереброваскулярных заболеваний, рака предстательной железы и рака желудка.

Потребление ликопина с пищей или ликопина в сыворотке крови было связано со всем причиной смертности, рака простаты, инсульта, сердечно-сосудистых заболеваний, метаболического синдрома и мужского бесплодия.

Почетный профессор диетологии и пищевых наук Университета штата Иллинойс Он Эрдман сообщил, что помидоры содержат более 80% ликопина.

Эти продукты хранят этот антиоксидант, независимо от того, едят их сырыми, вареными или высушенными. Однако заметьте, что чем краснее помидор, тем выше содержание ликопина (зеленые помидоры не содержат этого антиоксиданта).

Кроме того, бета-каротин превращается в организме в витамин А, который необходим для здоровья глаз и кожи.

Помидоры на 95% состоят из воды, что делает их отличным выбором для увлажнения. Кроме питательных веществ, помидоры содержат только 23 калории, меньше грамма жира и 5 г углеводов.

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