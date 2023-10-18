Назван острейший перец в мире. Его смогли съесть всего 5 человек!

Книга рекордов Гиннеса выбрала самый острый в мире перец чили. Его название Pepper X и он еще более острый, чем сорт "Каролинский жнец", державший первенство "жгучести" 10 лет!

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Книги рекордов Гиннеса.

Что известно о Pepper X

Pepper X вырастил Эд Карри, основатель компании Puckerbutt Pepper Company (США), также создавший предыдущий рекордсмен - "Каролинский жнец".

Эд выращивал перец на своей ферме более 10 лет, скрещивая его с некоторыми из своих острейших перцев, чтобы увеличить содержание капсаицина.

Назван острейший перец в мире (guinnessworldrecords.com)

По шкале жгучести Сковилла - новый перец имеет 2 693 000 (SHU), у "Каролинского жнеца" было 2 200 000 SHU (для контекста, сорт острого перца Халапеньо имеет от 3 000 до 8 000 SHU).

Отметим, что шкала Сковилла используется для измерения остроты перца чили.

Она базируется на концентрации капсаицина, являющегося активным компонентом перца чили и вызывает чувство жжения при контакте с тканями человека.

В Книгу рекордов Гиннесса внесли новый острейший перец в мире (guinnessworldrecords.com)

Распространено мнение, что семена перца делают его острым. Однако это неправда, поскольку капсаицин содержится в плаценте - ткани, в которой содержатся семена.

Наружная часть Pepper X имеет множество изгибов и выступов, а это значит, что внутри есть больше места для роста плаценты.

Так выглядит острейший перец в мире (фото: guinnessworldrecords.com)

Эд говорит, что съесть этот перец решаются единицы. Особенно когда видят, какие мучения переживают те, кто его попробовал.

"Когда я попробовал его, то три с половиной часа ощущал жар. Потом появились судороги. Эти судороги ужасные! Примерно час я лежал плашмя на дорожке у дома под дождем и стонал от боли", - рассказал Карри - один из 5 человек, решившихся попробовать перец.