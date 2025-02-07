Названо найгірший десерт, який люблять українці

Українці люблять солодке, і на прилавках магазинів можна знайти безліч популярних ласощів. Дієтологи та нутриціологи назвали найшкідливіший десерт, який залишається популярним серед українців.

Про які солодощі мова - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чому цей десерт вважається найгіршим?

Попри свою популярність, тістечко "картопля" є справжньою "калорійною бомбою", яка може призвести до проблем із вагою та здоров’ям.

Високий вміст цукру

Основними інгредієнтами є печиво, згущене молоко та масло, які містять велику кількість простих вуглеводів. Це може спричинити різкі стрибки рівня глюкози в крові та підвищити ризик розвитку діабету.

Надлишок трансжирів

У промислових варіантах часто використовують маргарин або дешеві рослинні жири, які негативно впливають на серцево-судинну систему, підвищують рівень "поганого" холестерину та сприяють розвитку атеросклерозу.

Тістечко "картопля" - дуже калорійне (фото: zahid.net)

Висока калорійність

Одна порція містить 350–400 ккал, що можна порівняти з повноцінним прийомом їжі. Регулярне споживання такого десерту сприяє набору зайвої ваги.

Мінімальна поживна цінність

Тістечко не містить корисних мікроелементів, клітковини чи білків, які потрібні організму. Це лише смачний, але абсолютно непоживний десерт.

Які є корисніші альтернативи?

Якщо ви не можете відмовитися від улюблених солодощів, дієтологи рекомендують здоровіші варіанти десертів: