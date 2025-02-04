Друг чи ворог? Розвіяно основний міф про вершкове масло, в який вірять майже усі

Вершкове масло - це не лише смачний, але й корисний продукт, якщо вживати його в міру. Чимало українців досі вірять, що для здорового організму треба уникати цього продукту.

Вершкове масло - це суцільний холестерин, який шкодить серцю

Головний міф полягає у тому, що вершкове масло - це суцільний холестерин. Насправді холестерин необхідний для нормальної роботи організму. Він бере участь у виробленні гормонів, вітаміну D та інших важливих речовин. У вершковому маслі дійсно є холестерин, але в помірних кількостях він не завдасть шкоди здоровим людям. Головне – дотримуватися балансу та не зловживати продуктом.

Вершкове масло - це дуже калорійно, від нього гладшають

Так, вершкове масло досить калорійне, але це не означає, що від нього обов'язково набереться вага. Все залежить від кількості спожитого продукту та загального раціону харчування. Якщо їсти масло в міру та вести активний спосіб життя, зайві кілограми вам не загрожують.

У вершковому маслі немає нічого корисного, крім жирів

Це не так. Вершкове масло містить вітаміни А, D, Е, К, а також корисні жирні кислоти. Вітамін А, наприклад, важливий для зору та імунітету, вітамін D сприяє засвоєнню кальцію, а вітамін Е є антиоксидантом.

Вершкове масло краще замінити спредом або маргарином

Спреди та маргарини часто містять трансжири, які можуть бути шкідливими для здоров'я. Тому, якщо ви вибираєте між вершковим маслом та цими продуктами, краще віддати перевагу натуральному маслу.

Як правильно вживати вершкове масло?

Мірна кількість: Рекомендована добова доза вершкового масла – не більше 20-30 грамів для здорової людини.

Рекомендована добова доза вершкового масла – не більше 20-30 грамів для здорової людини. Якість: Обирайте натуральне вершкове масло з високим вмістом жиру (не менше 80%).

Обирайте натуральне вершкове масло з високим вмістом жиру (не менше 80%). Спосіб вживання: Вершкове масло можна додавати до каш, бутербродів, використовувати для приготування різноманітних страв. Головне - не зловживати ним.

Пам'ятайте: вершкове масло може бути як корисним, так і шкідливим. Все залежить від кількості та якості продукту, а також від вашого способу життя та стану здоров'я. Тому, якщо у вас є сумніви щодо вживання вершкового масла, краще проконсультуватися з лікарем або дієтологом.