Назван худший десерт, который любят украинцы

Украинцы любят сладкое, и на прилавках магазинов можно найти множество популярных лакомств. Диетологи и нутрициологи назвали самый вредный десерт, который остается популярным среди украинцев.

О каких сладостях речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему этот десерт считается худшим?

Несмотря на свою популярность, пирожное "картошка" является настоящей "калорийной бомбой", которая может привести к проблемам с весом и здоровьем.

Высокое содержание сахара

Основными ингредиентами являются печенье, сгущенное молоко и масло, которые содержат большое количество простых углеводов. Это может вызвать резкие скачки уровня глюкозы в крови и повысить риск развития диабета.

Избыток трансжиров

В промышленных вариантах часто используют маргарин или дешевые растительные жиры, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, повышают уровень "плохого" холестерина и способствуют развитию атеросклероза.

Пирожное "картошка" - очень калорийное (фото: zahid.net)

Высокая калорийность

Одна порция содержит 350-400 ккал, что сопоставимо с полноценным приемом пищи. Регулярное потребление такого десерта способствует набору лишнего веса.

Минимальная питательная ценность

Пирожное не содержит полезных микроэлементов, клетчатки или белков, которые нужны организму. Это лишь вкусный, но абсолютно непитательный десерт.

Какие есть более полезные альтернативы?

Если вы не можете отказаться от любимых сладостей, диетологи рекомендуют более здоровые варианты десертов: