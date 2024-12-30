Ціни, етикетки, сорт. Як вибрати смачне вино в магазині: поради сомельє
Вино - це дуже популярний напій у українців, і не тільки на свята. Як вибрати гарний алкогольний напій в магазині, на що звернути увагу при виборі вина?
На це питання відповів РБК-Україна (проект Styler) винний експерт і шеф-сомельє винного магазину "goodwine", учасник фестивалю "Kyiv Wine - 2019" Роман Ремеєв.
Як обрати гарне вино у магазині
За словами експерта, якщо ви не розумієтеся на винах та хочете придбати напій, вам допоможе спеціаліст у магазині, який і допоможе обрати.
"Знаєте, на що більшість орієнтується і ви, я думаю, також? На етикетку. Вона повинна бути такою, яка нам сподобається. Це перше, на що ми реагуємо. Друге, звісно, цінник", - сказав Роман.
"Коли не вистачає знань про вино, про сорти винограду, про регіони, ми обираємо навмання або шукаємо спеціаліста, якщо ми у винному магазині, який допоможе вибрати те, що нам потрібно. Це єдиний спосіб більш-менш нормально обрати", - додав він.
Таким чином спеціаліст дає вам "вилку пропозицій" і ви вже обираєте. Також можна використовувати для вибору спеціальні додатки на телефоні.
"Якщо у вас нема винного спеціаліста і ви не в спеціальному місці, а вам треба хоч якось це зробити, то два варіанти: або ви повністю ризикуєте, або використовуєте застосунки на телефоні. Наприклад, є застосунок, який називається Vivino, ви скануєте етикетку та отримуєте інформацію про вид вина", - повідомив сомельє.
"Ви скануєте етикетку та отримуєте інформацію про вино, а найголовніше, ви бачите коментарі людей, які пили це вино. Якщо це популярне міжнародне вино - то там є коментарі англійською. Достатньо модерновий підхід до того, як себе не обманути або вибрати те, що вам буде подобатись в магазині, де немає винного спеціаліста", - резюмував експерт.
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