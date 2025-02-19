Назван худший алкоголь, от которого адское похмелье. Его употребляют многие украинцы

Эксперты назвали алкогольный напиток, который чаще всего вызывает тяжелое похмелье. Его употребляет значительная часть украинцев, однако именно этот вид спиртного больше всего влияет на организм, вызывая сильную головную боль, тошноту, обезвоживание и общую слабость на следующий день.

О каком любимом многими украинцами напитке идет речь - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

От какого алкоголя вас ждет "адское похмелье"?

По словам врачей-наркологов, наибольшее негативное влияние на организм оказывают напитки с высоким содержанием примесей и токсичных соединений. Среди них особенно выделяется коньяк. Хотя этот напиток считается благородным и популярным среди украинцев, именно коньяк часто приводит к тяжелому похмелью.

Почему коньяк вызывает сильное похмелье

Основной причиной тяжелого похмелья после употребления коньяка является высокая концентрация конгенеров - побочных продуктов брожения, которые придают напитку характерный вкус и аромат, но в то же время затрудняют его переработку организмом.

Также на интенсивность похмелья влияют следующие факторы:

Темный цвет напитка

Темные спиртные напитки содержат больше конгенеров, чем светлые. Это объясняется длительным процессом выдержки в дубовых бочках, что способствует образованию дополнительных соединений.

Высокое содержание дубильных веществ

Они затрудняют работу печени, замедляя расщепление алкоголя.

Смешивание с другими напитками

Многие люди употребляют коньяк вместе с газированными или энергетическими напитками, что ускоряет всасывание алкоголя в кровь и усиливает интоксикацию.

Как избежать тяжелого похмелья

Врачи советуют придерживаться нескольких правил, чтобы минимизировать негативные последствия употребления алкоголя:

Избегайте темных спиртных напитков (коньяка, бурбона, красного вина в больших количествах).

Пейте больше воды до, во время и после употребления алкоголя.

Не смешивайте разные виды спиртного.

Хорошо ешьте перед употреблением алкоголя, чтобы замедлить его всасывание.

Отдавайте предпочтение качественному алкоголю, ведь дешевые напитки могут содержать больше примесей и токсинов.