Названо наші українські продукти, які роблять нас стійкими до хвороб

Чому зимові ягоди корисні

Нутриціолог нагадала, що після морозів ці ягоди накопичують у собі найбільшу концентрацію антиоксидантів, біологічно активних речовин, які зменшують запальні процеси, пов'язані з менш активним зимовим способом життя, хронічним стресом, зменшують руйнівні наслідки шкідливої їжі, мають антиракову дію, сприяють відновленню всіх клітин, позитивно впливають на роботу імунної та нервової систем.

Чим корисна калина

Вона дуже багата на природний, легкозасвоюваний вітамін С, при стресах різного роду допомагає організму адаптуватися і не "зламатися".

Калина - це джерело кверцитину, цинку, селену та деяких амінокислот, які впливають на синтез гормонів, зокрема гормонів щитовидної залози та надниркових залоз, зменшують пошкодження кори надниркових залоз, що виникає при тривалому стресі.

Вона нормалізує роботу серця, має протинабрякову та противірусну дію. За рахунок дубильних речовин, гіркоти, органічних кислот – покращує травлення та засвоєння їжі.

Зимові ягоди дуже корисні для здоров'я (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Ягода багата на пектини і фітогстерини.

Скиталінська нагадала, що пектини - це природний "детокс", що поглинає все шкідливе та токсичне.

Фітостерини запобігають утворенню атеросклеротичних "бляшок" та налипання їх на судини.

Шипшина – це наш аналог китайського зеленого чаю, але навіть краще.

У шипшині як і в чаї багато різних катехінів (одного з найцінніших компонентів чаю). А ще багато вітаміну С, який підтримує синтез дуже важливого білка – колагену (а це здорові судини, зменшений ризик їх розривів).

Настій із шипшини нормалізує рівень холестрину, покращує утворення та виділення жовчі, засвоєння жиророзчинних вітамінів, активує відновлення пошкоджених клітин, стимулює опірність організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища.

Барбарис, як і попередні ягоди, також багатий на вітамін С пектинами, антоціанами і каротиноїдами (тому і всі вони мають червоний колір).

Він містить речовину берберин, яка уповільнює розвиток атеросклерозу та утворення атеросклеротичних бляшок, живить кишкові бактерії, що виробляють протизапальні та протиракові речовини.

Саме протиракова активність берберину добре вивчена (впливає на багато видів раку: меланома, лейкемія, гліобластома, рак кишечника, печінки та інші).

Для отримання користі достатньо жменю плодів помити, потовкти і залити гарячою водою (приблизною пропорцією 1:5), дати настоятися до охолодження води. Процідити та вживати кілька разів на день по півсклянки-склянки.