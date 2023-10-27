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Названо місце, де ніколи не варто зберігати яйця

Де ніколи не потрібно зберігати яйця (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Яйця - це популярний продукт, який може зберігатись на вашій кухні досить довго. Головне - це знати для них потрібне місце зберігання.

Куди ніколи не варто ставити яйця, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на TikTok відомого британського ветеринара.

Де найкраще зберігати яйця

Британський ветеринар - доктор Болуезо вважає, що яйця слід зберігати у холодильнику через постійну температуру, яка забезпечує їм велику довговічність, але є один нюанс.

"Вам не потрібно зберігати яйця у холодильнику, але ви можете залишити їх там, щоб вони зберігалися довше", - сказав він.

Експерт також пояснив, що супермаркети не зберігають яйця у холодильнику, оскільки через зміну температури на них з'являється конденсат.

"Там буде деякий конденсат, і це збільшить ризик отруєння сальмонелою пізніше, коли ви з'їсте яйце", - заявив ветеринар.

Але тут є один важливий момент – не зберігайте яйця на полиці, яка знаходиться у дверцятах холодильника. Постійна зміна температури відкриття та закриття холодильника може зробити яйця непридатними для вживання.

Краще покладіть продукт туди, де температура буде незмінною.

@docboj

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