Названо місце, де ніколи не варто зберігати яйця

Де найкраще зберігати яйця

Британський ветеринар - доктор Болуезо вважає, що яйця слід зберігати у холодильнику через постійну температуру, яка забезпечує їм велику довговічність, але є один нюанс.

"Вам не потрібно зберігати яйця у холодильнику, але ви можете залишити їх там, щоб вони зберігалися довше", - сказав він.

Експерт також пояснив, що супермаркети не зберігають яйця у холодильнику, оскільки через зміну температури на них з'являється конденсат.

"Там буде деякий конденсат, і це збільшить ризик отруєння сальмонелою пізніше, коли ви з'їсте яйце", - заявив ветеринар.

Але тут є один важливий момент – не зберігайте яйця на полиці, яка знаходиться у дверцятах холодильника. Постійна зміна температури відкриття та закриття холодильника може зробити яйця непридатними для вживання.

Краще покладіть продукт туди, де температура буде незмінною.