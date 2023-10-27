Названо место, где никогда не стоит хранить яйца

Где лучше всего хранить яйца

Британский ветеринар - доктор Болуезо считает, что яйца следует хранить в холодильнике из-за постоянной температуры, которая обеспечивает им большую долговечность, но есть один нюанс.

"Вам не нужно хранить яйца в холодильнике, но вы можете оставить их там, чтобы они хранились дольше", - сказал он.

Эксперт также пояснил, что супермаркеты не хранят яйца в холодильнике, поскольку из-за изменения температуры на них появляется конденсат.

"Там будет некоторый конденсат, и это увеличит риск отравления сальмонеллой позже, когда вы съедите яйцо", - заявил ветеринар.

Но тут есть один важный момент - не храните яйца на полке, которая находится в дверце холодильника. Постоянное изменение температуры открытия и закрытия холодильника может сделать яйца непригодными для употребления.

Лучше положите продукт туда, где температура будет постоянной.