Цей спосіб допоможе вам за секунду очистити відварені яйця: відео підірвало мережу

Дуже часто важко почистити яйця, які щойно зварилися. А якщо вам це потрібно зробити дуже швидко?

Як миттєво очистити яйця, повідомляє РБК-Україна (проект Styler), посилаючись на користувача TikTok під ніком smallbizcassie.

Як швидко очистити відварені яйця

Щоб зробити цей трюк, спочатку вам потрібно взяти сире яйце, яке, на думку експертів, ніколи не слід зберігати у холодильнику.

Потім постукайте ложкою по шкаралупі по дну яйця. А потім покладіть яйце варитися, як завжди.

"Вам потрібно знайти його дно і постукувати по ньому, доки не почуєте тріск" - сказала авторка відео.

Мембрана, що відокремлюється від шкаралупи, має полегшити процес легкого чищення яйця.

Отже, ви обережно постукуєте по яйцях, але насправді ви не розколюєте шкаралупу.

"Я наливаю в каструлю стільки води, щоб покрити яйця, а потім закриваю кришкою та доводжу до кипіння", - радить блогер.

Після цього авторка відео вимкнула вогонь і залишила яйця в каструлі із закритою кришкою приблизно на 15 хвилин.

"Я пробувала багато різних методів, але мені так і не вдалося досягти того, щоб шкаралупа відірвалася від яйця, не розірвавши яєчні білки", - сказала вона.