ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Названо любимое блюдо Зеленского: рецепт лакомства

STYLERЖизнь    25.09.2019 - 21:55
Названо любимое блюдо Зеленского: рецепт лакомства
Любимое блюдо Зеленского (Фото: facebook.com/kvartal95)

Президент Зеленский предпочитает не только шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно признавался в интервью, что может есть все, что угодно, а тем более – любые блюда, которые готовит его супруга – Елена Зеленская.

Однако у президента есть одно блюдо, которое для него является самым любимым – это стейк в тандыре.

"Я вообще люблю готовить мясо на гриле, хотя очень редко это делаю", - отметил Зеленский и добавил, что обожает вкус полностью прожаренного и не сухого толстого куска мяса.

Рецепт любимого блюда президента достаточно прост:

  • Говядину нужно нарезать на порции толщиной 2-2,5 см
  • Стейки нужно высушить салфеткой и натереть смесью соли и перца.
  • Тандыр разогреть до 71 °C и поместить в него мясо.
  • Через 10 минут проверить стейки и перевернуть.
  • Допекать по необходимости, но не пересушивать (примерно еще 10 минут)
  • Вынуть мясо из тандыра и дать ему постоять 5-10 минут.
  • Нарезать и наслаждаться вкусом.

Названо любимое блюдо Зеленского: рецепт лакомства

Стейк из говядины (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Кроме того, Владимир Зеленский неоднократно признавался в любви к фастфуду, в частности к шаурме. В мае он даже сфотографировался со своими помощниками на заправке, где полакомился ближневосточным блюдом.

"Когда у тебя напряженный график, шаурма может стать решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более – постыдного. А еще – помогает не "забронзоветь", не отрываться от людей. Для тех, кто у власти, это полезно. Рекомендую. #ШаурмаТакШаурма", - признался Зеленский.

Названо любимое блюдо Зеленского: рецепт лакомства

Владимир Зеленский показал, как ест шаурму на заправке (facebook.com/zelenskiy95)

Летом он угощал ею журналистов во время неформального общения. А позже признался: Киев у него ассоциируется именно с запахом шаурмы у метро. И хотя на днях в Офисе президента появился "портрет" шаурмы, по словам супруги Елены, любимая еда гаранта — все, что она приготовит.

В Евросоюзе резко отреагировали на стенограмму разговора Зеленского с Трампом Опубликована стенограмма разговора Зеленского и Трампа: полный текст
Новости Украины Владимир ЗеленскийПрезидентрецепт
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь