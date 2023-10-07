Названо квіти, які потрібно обов'язково обрізати у жовтні: виростуть ще пишнішими

У жовтні важливо приділити увагу деяким квітам у саду, щоб забезпечити їхній інтенсивний ріст і цвітіння у наступному році. Це важливо робити до сильних морозів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Express .

Плетиста троянда

Плетисті троянди - це найпопулярніша рослина для вертикального озеленення буквально всього поспіль. Гірлянди, колони, стіни, піраміди - їх справді люблять ландшафтні дизайнери у всьому світі.

Такий сорт троянд цвіте на пагонах, вирощених тієї ж весни, тому можна вже зараз сміливо обрізати рослину. Обріжте пошкоджені нарости, а також старі гілки аж до рівня землі.

Основні стебла слід розкласти віялом на однаковій відстані у горизонтальному положенні, прив’язавши до дроту або решітки. Тоді як бічні пагони, що ростуть від стебел, які дали цього року квіти, можна вкоротити до низького пенька або пари листя. Обрізаний кущ надійно закріпіть.

Плетиста троянда (фото: Freepik)

Півонії

Якщо півонія опустила гілочки вниз, а її листи підсохли й зів’яли, значить рослина вже готується до зими. Оптимальний час для обрізки - кінець жовтня - початок листопада.

Потрібно обрізати стебла із засохлими квітами. Трав’янисту півонію потрібно зрізати майже під корінь. Достатньо залишити пеньки 2 сантиметри заввишки.

Деревоподібні півонії не потребують сильної обрізки. Осіннє обрізання роблять тільки з метою омолодження та формування дерева.

Півонії (фото: Freepik)

Буддлея Давида

Навіть якщо ви ніколи не чули про таку рослину, але ця квітка вважається досить поширеною серед досвідчених садівників. Рослина відрізняється особливою красою, а при правильній посадці та належному догляді радує рясним цвітінням.

Розкішні квіти рослини зазвичай обрізають навесні, тоді як в осінній період садівники можуть укоротити рослину наполовину. Така маніпуляція допоможе зберегти охайний зовнішній вигляд, а також запобігатиме розгойдування вітром.

Рослина буддлея Давида (фото: wikipedia)