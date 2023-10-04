Які рослини не варто ставити на балконі: можуть зачахнути або сильно заважати

Домашні квіти та рослини радують очі, насичують приміщення киснем і можуть берегти ваш будинок та ваше здоров'я. Зазвичай горщики з рослинами ставлять на вікнах, на балконі чи книжкових полицях. І багато хто робить стандартну помилку - виставляють рослини на балкон, щоб створити там зелений куточок. Деякі квіти там швидко гинуть.

Які рослини не можна тримати на балконі, повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Sante.

Камелія

Якщо ваш балкон виходить на південну сторону, то надмірне сонячне світло може зашкодити крихким рослинам, таким як камелія. Золоте правило - сонячне світло не повинно бути спрямоване на листя. Для цієї рослини відмінно підійде затінене і приміщення, що провітрюється.

Ще один нюанс - протяги та вітер. Якщо вони сильні та часті, то це може завдати непоправної шкоди вашим квітам.

Камелію не можна ставити на балконі (фото: pixabay.com)

Орхідея

Цим чудовим квітам потрібне світло, але знову ж таки - не прямі сонячні промені. І цій квітці життя на свіжому повітрі не дуже підходить. Найкраще ставити орхідею біля вікна, захистивши шторами.

Орхідея на балконі може загинути (фото: pixabay.com)

Зимовий кактус

Серед рослин, які не варто ставити на балконі, є зимовий кактус. Він любить прохолодну температуру, для нього +10 - нормальне середовище. Але він не переносить сонячного проміння.

У кімнатах для такого кактуса також потрібно ретельно підбирати місце, оскільки будь-яке джерело тепла поблизу може його занапастити.

Кактусам балкон припаде не до смаку (фото: pixabay.com)

Великі рослини

Здавалося б, величезному горщику з великою рослиною місце на балконі. Але, на жаль, далеко не всі такі квіти можна там поставити. По-перше, великий горщик тут же "з'їсть" простір на вашому балконі.

По-друге, серед великих рослин також є багато таких, яким прямі сонячні промені, вітер чи холод категорично протипоказані.

Великі горщики із квітами на балкон краще не ставити (фото: pixabay.com)

Кучеряві рослини

Розмістити таку рослину на балконі здається чудовою ідеєю. Особливо якщо це декоративна рослина. Але вони мають властивість досить швидко розростатися і можуть швидко залишити межі вашої квартири та пробратися до сусідів, які можуть бути не в захваті від непроханого гостя.

Кучеряві рослини можуть від вас "втекти" до сусідів (фото: pixabay.com)

Рослини з великими шипами

Тут рекомендація щодо вашої особистої безпеки. У невеликому просторі на балконі ризик уколотись об шипи зростає в рази. Тому варто добре продумати розміщення такої квітки або відмовитися від такого "вихованця".

Рослини з колючками та шипами можуть вам заважати на балконі (фото: pixabay.com)