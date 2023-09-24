Забудьте про троянди. Ось які квіти простоять у вашому будинку довго

Більшість людей вибирають троянди, але дуже засмучуються, коли вони через 4-5 днів уже в'януть. Особливо коли це великі букети, подаровані з любов'ю.

Під час підготовки матеріалу були використані джерела: квітковий сайт Superflowers.

РБК-Україна (проект Styler) вирішив розповісти, які квіти, крім троянд, можуть порадувати жінок і простояти вдома набагато довше.

Кожна дівчина любить, коли їй дарують квіти - це піднімає настрій, дозволяє їй почуватися привабливою, коханою та гідною. Але як прикро, коли через 2-4 дні букети в'януть і від них залишаються лише спогади.

Однак не варто сумувати, адже є квіти, які стоятимуть довго і радуватимуть ваше око.

Хризантеми

Хризантеми стоять близько 4-х тижнів і навіть довше. До того ж вони не потребують спеціального догляду. Вам потрібно не забувати раз на 2 дні міняти воду і підрізати кінчики стебел.

Хризантеми (фото: Freepik)

Ба більше, вони існують у різних кольорах, ви можете вибрати від білих до зелених.

Орхідеї

Так, орхідеї бувають не лише в горщиках, а й зрізані. І саме вони можуть радувати вас близько 3 тижнів. Єдине, що потрібно врахувати - ці квіти не люблять, коли до них торкаються, адже так їхня тендітна поверхня псується.

Орхідеї (фото: Freepik)

Орхідеї мають легкий аромат і багату палітру кольорів. Вони підійдуть ніжним натурам і молодим дівчатам як подарунок або сюрприз.

Іриси

Або як їх називають у народі - півники, простоять у вазі 2 тижні. Ці квіти мають не тільки чудовий запах, але й неймовірно гарний фіолетовий колір.

Іриси (фото: Freepik)

Але варто врахувати один момент - ці квіти дуже люблять воду, тому їх слід обприскувати щодня, через день її міняти та підрізати стебла.

Гербери

Квіти неймовірної краси, які мають широку палітру кольорів і різні розміри, зможуть радувати око два тижні.

Гербери (фото: Freepik)

До того ж гербери - це універсальні квіти, які можна дарувати як жінкам, так і чоловікам.

Лілії

Ця квітка має специфічний аромат, оскільки часто спричиняє алергію. Лілії можуть простояти у вазі близько 10 днів.

Лілії (фото: Pixabay)

Але їх треба ретельно доглядати, адже просто замінити воду - буде недостатньо. Їхні стебла потрібно зрізати тільки під струменем теплої води.

Гвоздики

Ні, ні, і ще раз ні - це не похоронні квіти, як заведено вважати століттями! Гвоздики чудові в ніжних кольорах - рожевих, персикових, кремових.

Гвоздики (фото: Freepik)

Гвоздики слід оберігати від прямих променів сонця та змінювати воду раз на 2 дні, тоді вони простоять до 2-х тижнів.

Гладіолуси

Це квіти, які не багатьом подобаються, оскільки мають великі розміри і не зовсім звичний вигляд. Однак вони можуть довго стояти у будинку - до 2-х тижнів.

Гладіолуси (фото: Freepik)

Слід зазначити, що ці квіти не можна відразу ставити у вазу з водою, спочатку кілька годин вони повинні постояти в темному місці.

Півонії

Весняне кохання кожної дівчини. Півонії можуть простояти вдома понад 14 днів. Адже розпускаються вони поступово і саме тому довго радуватимуть власниць букета.

Півонії (фото: Freepik)

Але є один нюанс - стебла півонії слід підрізати під кутом.