Названо корисний вид сиру, який захищає організм від грипу та застуди

Тофу може бути корисним, коли ви маєте справу із застудою, оскільки він містить поживні речовини, які підтримують імунну систему та забезпечують енергією. Це чудове джерело нежирного білка та особливо багато цинку, який може допомогти скоротити тривалість респіраторних інфекцій.

Тофу - це спресований продукт з соєвих бобів. Його вживають вегани, люди з алергією на лактозу і віряни в піст. Цей продукт - справжній порятунок любителів сиру на дієті, адже його калорійність набагато нижча, ніж у молочних сирів - 75 калорій на 100 г.

Він є твердим, напівтвердим і м'яким. Зберігати його потрібно в холодильнику в контейнері з водою не більше 5 днів.

Важливо знати, що зловживання цим продуктом може викликати діарею. Також попри користь для жіночого здоров'я, вагітним жінкам рекомендується відмовитися від цього сиру, оскільки він може викликати збої гормонального фону.

Окрім того, не варто вживати тофу при захворюваннях щитовидної залози.

Тофу і всі соєві продукти містять велику кількість оксалатів. Люди, у яких є схильність до утворення оксалатовмісних ниркових каменів, повинні уникати надмірного споживання таких продуктів.