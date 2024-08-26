5 корисних видів сирів, які варто купувати в магазині

У магазинах представлена величезна кількість видів сиру. Проте, деякі з них можуть шкодити здоров'ю людини. Але є й такі, що дуже корисні для організму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Чим корисний сир

Корисні поживні речовини в сирі включають білок, пробіотики, кальцій, фосфор, цинк, вітамін А та вітаміни групи B, такі як вітамін В12.

Білок служить основним будівельним матеріалом для багатьох тканин у всьому тілі, від м’язів і волосся до органів і шкіри.

Пробіотики є головним бонусом у будь-якому сорті сиру. Вони допомагають збільшити популяцію корисних бактерій у кишковому мікробіомі, яка позитивно впливає на здоров’я кишківника, імунітету та мозку.

Кальцій і фосфор є важливими поживними речовинами для здоров’я кісток у людей похилого віку.

Цинк, вітамін А, вітаміни групи B можуть діяти як антиоксиданти в усьому організмі, зменшуючи системне запалення та підтримуючи здоров’я імунітету, а також сприяючи здоров’ю очей та енергетичному обміну.

До того ж деякі види миру можуть становити загрозу для організму. Зокрема, в складі можуть бути:

насичені жири протягом тривалого часу пов’язували з підвищеним ризиком серцевих захворювань та підвищеним рівнем холестерину в крові. Тривалий високий рівень холестерину в крові може призвести до накопичення бляшок у венах і артеріях, що може сприяти розвитку атеросклерозу - ознаки певних захворювань серця

натрій - це поживна речовина, яку не кожен може спокійно переносити, якщо вживати її в надлишку, оскільки це може бути пов’язано з підвищенням артеріального тиску

лактоза, також відома як молочний цукор, є різновидом вуглеводів, який міститься в багатьох сирах і може викликати шлунково-кишкові симптоми, такі як гази, здуття живота, діарея або запор у деяких людей

Корисні види сирів

Швейцарський сир

Такий сир ідеально підходить для тих, хто стежить за вмістом натрію у своєму раціоні. Як відомо, він є одним із доступних сортів сиру з найменшим вмістом натрію.

Додатковим бонусом є те, що він має дивовижний горіховий смак, велику кількість кальцію, мінімальний харчовий холестерин і низький рівень лактози.

Фермерський сир

Фермерський сир має дуже м’який смак, який чудово підходить як до солодких, так і солоних страв.

Енергетична цінність 100 г продукту - 213 ккал

Поживна цінність 100 г продукту:

білки - 17,3 г

жири - 15,2 г

вуглеводи - 3,0 г

Сир Рікота

Це італійський сир, що виготовляється з молочної сироватки (а не з молока, як традиційні сири), що залишається після готування моцарели або інших сирів.

Рикота - популярний компонент багатьох десертів, для яких часто подрібнюється й збивається в м'яку масу. Також сир застосовується в рецептах гарячих страв.

Сир Фета

Сир виробляється на основі молока кози або вівці.

Фета багата поживними речовинами, серед яких вітаміни групи B, різноманітні мінерали та інші корисні компоненти. Таким чином, цей вид є одним з найбільш корисних видів сиру.

Пармезан

Тверді сири, такі як пармезан, мають помітно низький вміст молочного цукру. Крім того, у пармезані багато білка та кальцію.

Попри високу калорійність, сир легко засвоюється організмом, тому лікарі рекомендують його людям з ослабленим травленням, дітям і особам, старшим за 50 років.