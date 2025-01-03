Назван полезный вид сыра, который защищает организм от гриппа и простуды

Тофу может быть полезным, когда вы имеете дело с простудой, поскольку он содержит питательные вещества, которые поддерживают иммунную систему и обеспечивают энергией. Это отличный источник нежирного белка и особенно много цинка, который может помочь сократить продолжительность респираторных инфекций.

Тофу - это спрессованный продукт из соевых бобов. Его употребляют веганы, люди с аллергией на лактозу и верующие в пост. Этот продукт - настоящее спасение любителей сыра на диете, ведь его калорийность намного ниже, чем у молочных сыров - 75 калорий на 100 г.

Он есть твердый, полутвердый и мягкий. Хранить его нужно в холодильнике в контейнере с водой не более 5 дней.

Важно знать, что злоупотребление этим продуктом может вызвать диарею. Также несмотря на пользу для женского здоровья, беременным женщинам рекомендуется отказаться от этого сыра, поскольку он может вызвать сбои гормонального фона.

Кроме того, не стоит употреблять тофу при заболеваниях щитовидной железы.

Тофу и все соевые продукты содержат большое количество оксалатов. Люди, у которых есть склонность к образованию оксалатосодержащих почечных камней, должны избегать чрезмерного потребления таких продуктов.