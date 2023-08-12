Названо кімнатні рослини, які покращують стан здоров'я

Кімнатні рослини не тільки створюють затишок, але і приносять користь. Вони можуть не лише очищати повітря в кімнатах, а й сприяти гарному настрою.

Зменшення стресу

Експерти кажуть, що догляд за рослинами допомагає зменшити рівень кортизолу (гормону стресу), знизити артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень.

Для людей, які не часто виходять з дому, такі кімнатні рослини можуть стати чудовою альтернативою.

До таких рослин відносяться:

Тещин язик

Грошове дерево

Алое вера

Тещин язик (фото: freepik)

Алое вера (фото: wikipedia)

Очищення повітря

Навіть при постійному прибиранні у будинку, залишається чимало шкідливих мікрочастинок. Килими, меблі та засоби для чищення містять органічні сполуки, які виділяються у вигляді газів та можуть справити негативний вплив на здоров'я.

Такі сполуки можуть підвищити ризик розвитку раку, алергії та деяких інших респіраторних захворювань та спричинити головний біль.

Важливо, що користь приносять не тільки самі рослини, але й мікроорганізми, що містять в ґрунті.

Зокрема, такі властивості мають рослини:

Плющ звичайний

Хлорофітум

Спатифілум

Спатифілум (фото: fecebook.com)

Хлорофітум (фото: wikipedia)

Покращення сну

Яскраві квіти та зелень можуть додати спальній кімнаті затишку та навіть сприятимуть більш глибокому і спокійному сну.

До того ж вплив високого рівня кисню на організм вночі може дати вам добре виспатися.

Ось які рослини потрібно мати вдома:

Лаванда

Жасмин

Лаванда (фото: freepik)

Жасмин (фото: freepik)

Підвищення вологості

Якщо ви живете у сухому кліматі, то варто мати кілька рослин які підвищують вологість. Під час фотосинтезу вони виділяють кисень та водяну пару, і особливо корисно це буде у зимові місяці. Саме тоді газ та електричне тепло можуть завдати найбільшої шкоди організму та шкірі.

До таких рослин відносяться:

Фікус карликовий

Гібіскус

Драцена

Драцена (фото: asterias)

Фікус карликовий (фото: asterias)