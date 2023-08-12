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Названо кімнатні рослини, які покращують стан здоров'я

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Субота 12 серпня 2023 13:35
Названо кімнатні рослини, які покращують стан здоров'я Які кімнатні рослини корисні (фото: gardeningknowhow)
Автор: Тетяна Самарук

Кімнатні рослини не тільки створюють затишок, але і приносять користь. Вони можуть не лише очищати повітря в кімнатах, а й сприяти гарному настрою.

Про це пише Just Houseplants.

Зменшення стресу

Експерти кажуть, що догляд за рослинами допомагає зменшити рівень кортизолу (гормону стресу), знизити артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень.

Для людей, які не часто виходять з дому, такі кімнатні рослини можуть стати чудовою альтернативою.

До таких рослин відносяться:

  • Тещин язик
  • Грошове дерево
  • Алое вера

Названо кімнатні рослини, які покращують стан здоров'яТещин язик (фото: freepik)

Названо кімнатні рослини, які покращують стан здоров'яАлое вера (фото: wikipedia)

Очищення повітря

Навіть при постійному прибиранні у будинку, залишається чимало шкідливих мікрочастинок. Килими, меблі та засоби для чищення містять органічні сполуки, які виділяються у вигляді газів та можуть справити негативний вплив на здоров'я.

Такі сполуки можуть підвищити ризик розвитку раку, алергії та деяких інших респіраторних захворювань та спричинити головний біль.

Важливо, що користь приносять не тільки самі рослини, але й мікроорганізми, що містять в ґрунті.

Зокрема, такі властивості мають рослини:

  • Плющ звичайний
  • Хлорофітум
  • Спатифілум

Названо кімнатні рослини, які покращують стан здоров'яСпатифілум (фото: fecebook.com)

Названо кімнатні рослини, які покращують стан здоров'яХлорофітум (фото: wikipedia)

Покращення сну

Яскраві квіти та зелень можуть додати спальній кімнаті затишку та навіть сприятимуть більш глибокому і спокійному сну.

До того ж вплив високого рівня кисню на організм вночі може дати вам добре виспатися.

Ось які рослини потрібно мати вдома:

  • Лаванда
  • Жасмин

Названо кімнатні рослини, які покращують стан здоров'яЛаванда (фото: freepik)

Названо кімнатні рослини, які покращують стан здоров'яЖасмин (фото: freepik)

Підвищення вологості

Якщо ви живете у сухому кліматі, то варто мати кілька рослин які підвищують вологість. Під час фотосинтезу вони виділяють кисень та водяну пару, і особливо корисно це буде у зимові місяці. Саме тоді газ та електричне тепло можуть завдати найбільшої шкоди організму та шкірі.

До таких рослин відносяться:

  • Фікус карликовий
  • Гібіскус
  • Драцена

Названо кімнатні рослини, які покращують стан здоров'я

Драцена (фото: asterias)

Названо кімнатні рослини, які покращують стан здоров'я

Фікус карликовий (фото: asterias)

Раніше ми повідомляли, які рослини на вулиці можуть викликати алергію.

Також ми писали про головні помилки в догляді за орхідеєю, які точно її вб'ють.

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