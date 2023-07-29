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Ось які рослини на вулиці викликають у вас алергію: корисний список

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Україна, Субота 29 липня 2023 14:27
Ось які рослини на вулиці викликають у вас алергію: корисний список Які рослини викликають алергію (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

Коли розпочинається сезон цвітіння, майже всі люди відчувають на собі симптоми алергії. Але при цьому ви часто можете навіть і не знати, що саме викликало у вас сльозливість, чхання чи іншу реакцію.

Видання House Beautiful з'ясувало, які рослини найчастіше провокують алергію.

Перелік рослин-алергенів

Найширший спектр впливу на людину мають саме дерева, тому що їхній пилок легко розповсюджується вітром і викликає низку неприємних симптомів. Якщо ви алергік, то краще не садіть під своїми вікнами:

  • тую
  • вільху
  • ясен
  • осику
  • бук
  • березу
  • каллістемон
  • тополю
  • ялівець
  • дуб
  • вербу

А як тоді правильно добирати рослини?

Керівник місії Американського фонду боротьби з астмою та алергією Мелані Карвер каже, що алергікам краще обирати рослини, які запилюють лише комахи.

Річ у тім, що пилок таких рослин важчий, і завдяки цьому не поширюється вітром так активно. До такої зелені належать віола, герань, лобелія, бегонія, розрив-трава, і багаторічні рослини, такі як лілейники. Сюди також можна додати куфею, котячу м'яту, петунію, шавлію та молочай.

Як полегшити симптоми алергії

Звісно, що ви не зможете уникати рослин-алергенів постійно. Але, на щастя, дискомфорт від алергії можна полегшити чи контролювати. Для цього:

  • прийміть ліки проти алергії перш ніж іти на вулицю
  • працюйте на городі та в саду вранці чи ввечері, коли кількість пилку найменша
  • перевіряйте якість повітря, особливо якщо у вас астма
  • не працюйте з рослинами у вітряну погоду
  • носіть капелюх і сонцезахисні окуляри
  • прийміть душ і вимийте голову, коли прийдете додому
  • виперіть і висушіть робочий одяг для вулиці
  • перебуваючи в приміщенні, зачиняйте вікна та вмикайте кондиціонер

Раніше ми розповідали, який літній овоч є поширеним алергеном.

Читайте також, які продукти викликають найрідкісніші алергії у світі.

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Рослини дерева