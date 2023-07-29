Ось які рослини на вулиці викликають у вас алергію: корисний список
Коли розпочинається сезон цвітіння, майже всі люди відчувають на собі симптоми алергії. Але при цьому ви часто можете навіть і не знати, що саме викликало у вас сльозливість, чхання чи іншу реакцію.
Видання House Beautiful з'ясувало, які рослини найчастіше провокують алергію.
Перелік рослин-алергенів
Найширший спектр впливу на людину мають саме дерева, тому що їхній пилок легко розповсюджується вітром і викликає низку неприємних симптомів. Якщо ви алергік, то краще не садіть під своїми вікнами:
- тую
- вільху
- ясен
- осику
- бук
- березу
- каллістемон
- тополю
- ялівець
- дуб
- вербу
А як тоді правильно добирати рослини?
Керівник місії Американського фонду боротьби з астмою та алергією Мелані Карвер каже, що алергікам краще обирати рослини, які запилюють лише комахи.
Річ у тім, що пилок таких рослин важчий, і завдяки цьому не поширюється вітром так активно. До такої зелені належать віола, герань, лобелія, бегонія, розрив-трава, і багаторічні рослини, такі як лілейники. Сюди також можна додати куфею, котячу м'яту, петунію, шавлію та молочай.
Як полегшити симптоми алергії
Звісно, що ви не зможете уникати рослин-алергенів постійно. Але, на щастя, дискомфорт від алергії можна полегшити чи контролювати. Для цього:
- прийміть ліки проти алергії перш ніж іти на вулицю
- працюйте на городі та в саду вранці чи ввечері, коли кількість пилку найменша
- перевіряйте якість повітря, особливо якщо у вас астма
- не працюйте з рослинами у вітряну погоду
- носіть капелюх і сонцезахисні окуляри
- прийміть душ і вимийте голову, коли прийдете додому
- виперіть і висушіть робочий одяг для вулиці
- перебуваючи в приміщенні, зачиняйте вікна та вмикайте кондиціонер
Раніше ми розповідали, який літній овоч є поширеним алергеном.
Читайте також, які продукти викликають найрідкісніші алергії у світі.