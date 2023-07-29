Ось які рослини на вулиці викликають у вас алергію: корисний список

Коли розпочинається сезон цвітіння, майже всі люди відчувають на собі симптоми алергії. Але при цьому ви часто можете навіть і не знати, що саме викликало у вас сльозливість, чхання чи іншу реакцію.

Перелік рослин-алергенів

Найширший спектр впливу на людину мають саме дерева, тому що їхній пилок легко розповсюджується вітром і викликає низку неприємних симптомів. Якщо ви алергік, то краще не садіть під своїми вікнами:

тую

вільху

ясен

осику

бук

березу

каллістемон

тополю

ялівець

дуб

вербу

А як тоді правильно добирати рослини?

Керівник місії Американського фонду боротьби з астмою та алергією Мелані Карвер каже, що алергікам краще обирати рослини, які запилюють лише комахи.

Річ у тім, що пилок таких рослин важчий, і завдяки цьому не поширюється вітром так активно. До такої зелені належать віола, герань, лобелія, бегонія, розрив-трава, і багаторічні рослини, такі як лілейники. Сюди також можна додати куфею, котячу м'яту, петунію, шавлію та молочай.

Як полегшити симптоми алергії

Звісно, що ви не зможете уникати рослин-алергенів постійно. Але, на щастя, дискомфорт від алергії можна полегшити чи контролювати. Для цього: