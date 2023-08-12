Названы комнатные растения, которые улучшают состояние здоровья
Комнатные растения не только создают уют, но и приносят пользу. Они могут не только очищать воздух в комнатах, но и способствовать хорошему настроению.
Об этом пишет Just Houseplants.
Уменьшение стресса
Эксперты говорят, что уход за растениями помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса), снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений.
Для людей, не часто выходящих из дома, такие комнатные растения могут стать прекрасной альтернативой.
К таким растениям относятся:
- Тещин язык
- Денежное дерево
- Алое вера
Тещин язык (фото: freepik)
Алое вера (фото: wikipedia)
Очистка воздуха
Даже при постоянной уборке дома, остается немало вредных микрочастиц. Ковры, мебель и чистящие средства содержат органические соединения, которые выделяются в виде газов и могут оказать негативное влияние на здоровье.
Такие соединения могут повысить риск развития рака, аллергии и других респираторных заболеваний и вызвать головную боль.
Важно, что пользу приносят не только сами растения, но и микроорганизмы, содержащие в почве.
В частности, такие свойства имеют растения:
- Плющ обыкновенный
- Хлорофитум
- Спатифиллум
Спатифиллум (фото: fecebook.com)
Хлорофитум (фото: wikipedia)
Улучшение сна
Яркие цветы и зелень могут придать спальне уют и даже будут способствовать более глубокому и спокойному сну.
К тому же, воздействие высокого уровня кислорода на организм ночью может дать вам хорошо выспаться.
Вот какие растения нужно иметь дома:
- Лаванда
- Жасмин
Лаванда (фото: freepik)
Жасмин (фото: freepik)
Повышение влажности
Если вы живете в сухом климате, то следует иметь несколько растений повышающих влажность. Во время фотосинтеза они выделяют кислород и водяной пар, и особенно полезно это будет в зимние месяцы. Именно тогда газ и электрическое тепло могут нанести наибольший вред организму и коже.
К таким растениям относятся:
- Фикус карликовый
- Гибискус
- Драцена
Драцена (фото: asterias)
Фикус карликовый (фото: asterias)
Ранее мы сообщали, какие растения на улице могут вызвать аллергию.
Также мы писали о главных ошибках в уходе за орхидеей, которые точно ее убьют.