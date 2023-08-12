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Названы комнатные растения, которые улучшают состояние здоровья

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Суббота 12 августа 2023 13:35
Названы комнатные растения, которые улучшают состояние здоровья Какие комнатные растения полезны (фото: gardeningknowhow)
Автор: Татьяна Самарук

Комнатные растения не только создают уют, но и приносят пользу. Они могут не только очищать воздух в комнатах, но и способствовать хорошему настроению.

Об этом пишет Just Houseplants.

Уменьшение стресса

Эксперты говорят, что уход за растениями помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса), снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Для людей, не часто выходящих из дома, такие комнатные растения могут стать прекрасной альтернативой.

К таким растениям относятся:

  • Тещин язык
  • Денежное дерево
  • Алое вера

Названы комнатные растения, которые улучшают состояние здоровья Тещин язык (фото: freepik)

Названы комнатные растения, которые улучшают состояние здоровьяАлое вера (фото: wikipedia)

Очистка воздуха

Даже при постоянной уборке дома, остается немало вредных микрочастиц. Ковры, мебель и чистящие средства содержат органические соединения, которые выделяются в виде газов и могут оказать негативное влияние на здоровье.

Такие соединения могут повысить риск развития рака, аллергии и других респираторных заболеваний и вызвать головную боль.

Важно, что пользу приносят не только сами растения, но и микроорганизмы, содержащие в почве.

В частности, такие свойства имеют растения:

  • Плющ обыкновенный
  • Хлорофитум
  • Спатифиллум

Названы комнатные растения, которые улучшают состояние здоровьяСпатифиллум (фото: fecebook.com)

Названы комнатные растения, которые улучшают состояние здоровьяХлорофитум (фото: wikipedia​​)

Улучшение сна

Яркие цветы и зелень могут придать спальне уют и даже будут способствовать более глубокому и спокойному сну.

К тому же, воздействие высокого уровня кислорода на организм ночью может дать вам хорошо выспаться.

Вот какие растения нужно иметь дома:

  • Лаванда
  • Жасмин

Названы комнатные растения, которые улучшают состояние здоровья Лаванда (фото: freepik)

Названы комнатные растения, которые улучшают состояние здоровьяЖасмин (фото: freepik)

Повышение влажности

Если вы живете в сухом климате, то следует иметь несколько растений повышающих влажность. Во время фотосинтеза они выделяют кислород и водяной пар, и особенно полезно это будет в зимние месяцы. Именно тогда газ и электрическое тепло могут нанести наибольший вред организму и коже.

К таким растениям относятся:

  • Фикус карликовый
  • Гибискус
  • Драцена

Названы комнатные растения, которые улучшают состояние здоровья

Драцена (фото: asterias)

Названы комнатные растения, которые улучшают состояние здоровья

Фикус карликовый (фото: asterias)

Ранее мы сообщали, какие растения на улице могут вызвать аллергию.

Также мы писали о главных ошибках в уходе за орхидеей, которые точно ее убьют.

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