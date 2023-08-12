Названы комнатные растения, которые улучшают состояние здоровья

Комнатные растения не только создают уют, но и приносят пользу. Они могут не только очищать воздух в комнатах, но и способствовать хорошему настроению.

Уменьшение стресса

Эксперты говорят, что уход за растениями помогает снизить уровень кортизола (гормона стресса), снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений.

Для людей, не часто выходящих из дома, такие комнатные растения могут стать прекрасной альтернативой.

К таким растениям относятся:

Тещин язык

Денежное дерево

Алое вера

Тещин язык (фото: freepik)

Алое вера (фото: wikipedia)

Очистка воздуха

Даже при постоянной уборке дома, остается немало вредных микрочастиц. Ковры, мебель и чистящие средства содержат органические соединения, которые выделяются в виде газов и могут оказать негативное влияние на здоровье.

Такие соединения могут повысить риск развития рака, аллергии и других респираторных заболеваний и вызвать головную боль.

Важно, что пользу приносят не только сами растения, но и микроорганизмы, содержащие в почве.

В частности, такие свойства имеют растения:

Плющ обыкновенный

Хлорофитум

Спатифиллум

Спатифиллум (фото: fecebook.com)

Хлорофитум (фото: wikipedia​​)

Улучшение сна

Яркие цветы и зелень могут придать спальне уют и даже будут способствовать более глубокому и спокойному сну.

К тому же, воздействие высокого уровня кислорода на организм ночью может дать вам хорошо выспаться.

Вот какие растения нужно иметь дома:

Лаванда

Жасмин

Лаванда (фото: freepik)

Жасмин (фото: freepik)

Повышение влажности

Если вы живете в сухом климате, то следует иметь несколько растений повышающих влажность. Во время фотосинтеза они выделяют кислород и водяной пар, и особенно полезно это будет в зимние месяцы. Именно тогда газ и электрическое тепло могут нанести наибольший вред организму и коже.

К таким растениям относятся:

Фикус карликовый

Гибискус

Драцена

Драцена (фото: asterias)

Фикус карликовый (фото: asterias)