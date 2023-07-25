Головні помилки в догляді за орхідеєю, які точно її вб'ють

Орхідея насправді простіша в догляді, ніж хтось може подумати. Однак й тут є багато нюансів, які слід враховувати, щоб не вбити красуню.

Про те, який догляд може загубити квітку, розповіли в популярному британському виданні Express.

Пряме сонячне світло

Попри те, що орхідеї еволюціонували в умовах спеки тропічного клімату, вони не люблять прямого сонячного світла. Ці квіти переважно росли в густих джунглях і лісах, де дерева та рослини захищали їх від прямого впливу сонця.

Краще розмістити орхідею в добре освітленій кімнаті, але подалі від сонця. Якщо цього не робити, то рослина буде швидко втрачати вологу та свій красивий, яскравий колір.

Недостатній або надмірний полив

За словами експертів, ніколи не треба переливати або навпаки - недостатньо поливати ці квіти, інакше рослини просто загинуть.

Більшість людей просто вважають, що вони повинні ставитися до своїх свіжозрізаних орхідей, як до будь-якої іншої квітки. Однак за словами садівників треба знати правила поливу, щоб корені рослини не почали гнити.

Зрізаним квітам орхідей необхідна невелика кількість води. Наповніть десь половину або навіть на третину вазу водою та поставте туди рослини.

Якщо листя, стебло чи пелюстки починають пожовтіли та стали блідими, значить рослина потребує більше води. Зрізані орхідеї при правильній кількості води, можуть стояти у вазі приблизно тиждень.

Занадто сухе або холодне місце

Оскільки орхідеї люблять високу вологість, для них ідеальним місцем є ванна кімната.

Більшість квітів не люблять високий рівень вологості, однак орхідеям буде в самий раз. Також бажано, щоб у ванній було хороше освітлення, а не темрява.

До того ж як варіант можна спробувати зволожувач повітря, який також буде корисний для рослини.