Названо категорію людей, яким небезпечно приймати холодний душ: ви серед них?

Лікарі та фізіологи наголошують, що реакція організму на раптовий вплив холоду є індивідуальною і залежить від багатьох факторів, включаючи стан здоров'я, вік, адаптацію та наявність хронічних захворювань. Для деяких людей різкий перепад температури може стати серйозним стресом, що спричинить небажані, а подекуди і загрозливі наслідки.

Кому слід бути особливо обережним або повністю відмовитися від холодного душу?

Найбільш вразливою категорією є люди із захворюваннями серцево-судинної системи. Різке потрапляння під струмінь холодної води викликає спазм судин – рефлекторну реакцію, спрямовану на збереження тепла. Це призводить до різкого підвищення артеріального тиску та почастішання серцебиття. Для людей з:

Гіпертонічною хворобою

Раптовий стрибок тиску може спровокувати гіпертонічний криз, що загрожує серйозними ускладненнями, включаючи інсульт або інфаркт.

Ішемічною хворобою серця (ІХС), стенокардією

Спазм коронарних артерій, що живлять серцевий м'яз, може викликати напад стенокардії або навіть гострий інфаркт міокарда.

Аритміями

Різка зміна температури може порушити нормальний серцевий ритм.

Перенесеними інфарктами або інсультами

Для таких пацієнтів будь-які процедури, що викликають різкі коливання тиску та навантаження на серце, є вкрай небезпечними.

Окрім людей із серцево-судинними проблемами, холодний душ може бути небезпечним для:

Осіб із захворюваннями органів дихання

Особливо в стадії загострення. Холодне повітря або вода можуть спровокувати спазм бронхів, посилити кашель або викликати напад задишки у людей з астмою, хронічним бронхітом тощо.

Людей із захворюваннями нирок та сечовивідних шляхів

Вплив холоду може погіршити стан при пієлонефриті, циститі та інших запальних процесах.

Осіб із захворюваннями периферичних судин

Наприклад, хворобою Рейно, при якій холод викликає сильний спазм дрібних судин кінцівок.

Людей із застудними та вірусними захворюваннями

Холодний душ під час хвороби, особливо при підвищеній температурі, може стати додатковим стресом для ослабленого організму та погіршити стан.

Вагітних жінок

Різкі перепади температури можуть негативно вплинути на перебіг вагітності.

Осіб у стані алкогольного сп'яніння

Алкоголь вже створює навантаження на серцево-судинну систему, і додавання до цього впливу холоду може мати непередбачувані наслідки.

Людей з індивідуальною непереносимістю холоду

Деякі люди мають підвищену чутливість до низьких температур, що проявляється кропив'янкою (холодова алергія) або іншими неприємними реакціями.