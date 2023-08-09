Названо групу крові, найменше схильну до раку

Яка група крові найменше схильна до раку

Згідно з дослідженням, опублікованим у медичному журналі NIH Public Access, люди з "першою" групою крові мають менший ризик захворіти на рак підшлункової залози порівняно з носіями "другої" й "третьої" груп.

"Наші результати узгоджуються з попередніми епідеміологічними даними, які свідчать про це. Люди з групою крові 0 (I) можуть мати менший ризик раку підшлункової залози, ніж люди з групою А (II) або B (III)", - говориться у висновках вчених.

У ще одному дослідженні, опублікованому в National Library of Medicine, ідеться про ризик розвитку раку шлунка. Науковці дійшли висновку, що носії типу 0 (I), тобто "першої" групи, так само мають менший ризик захворіти на цей вид онкології, порівняно з іншими.

У цьому ж дослідженні виявлено певний зв'язок між іншими видами раку:

Рак шлунка і стравоходу

Зв'язок між цими видами онкології, які вважаються дуже агресивними, та групами крові, вивчений більш детально.

Зокрема, в науковому журналі, який спеціалізується на дослідженні онкозахворювань, BMC Canѕег, говориться, що дві групи мають до нього більшу схильність.

Вчені вивчили дані тисяч жителів Китаю. Результат показав, що четверта група, AB (IV), має підвищений ризик раку стравоходу (на 34% вище, ніж у людей з групою крові 0 (I).

Також у людей з четвертою групою на 44% вище ризик захворіти на рак шлунка, а у носіїв другої групи, A (II) такий ризик вище на 37%.

Слід зазначити, що пацієнти з групою крові А (II) також мали вищий ризик інфікування Heliobacter pylori, фактором ризику раку шлунка.

Чому ці види раку вважаються такими небезпечними

Згідно з зібраними даними, лише близько 20% людей з раком стравоходу живуть ще 5 років після встановлення діагнозу. Для рака шлунка це число становить близько 32%. Так само приблизно 20% пацієнтів з раком підшлункової мають 5-річне виживання.

Ці види раку смертельно небезпечні, тому що часто не мають симптомів на ранніх стадіях. До того часу, коли вони виявляються, рак дає метастази, поширюючись і на інші частини тіла.

Серед факторів ризику раку стравоходу (окрім групи крові) медики виділяють, в першу чергу, куріння та зловживання алкоголем. Одним з визнаних факторів ризику раку шлунка називають також інфікування бактеріями H. pylori - тими, що викликають гастрит та виразкову хворобу шлунка.

Саме тому від онкології не застрахований ніхто. І яка б група крові у вас не була, пам'ятайте, що здоровий спосіб життя та регулярне медичне обстеження допоможуть вам уникнути раннього старіння і багатьох тяжких хвороб.