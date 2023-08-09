Названа группа крови, наименее склонная к раку

Какая группа крови меньше всего подвержена раку

Согласно исследованию, опубликованному в медицинском журнале NIH Public Access, люди с "первой" группой крови имеют меньший риск заболеть раком поджелудочной железы по сравнению с носителями "второй" и "третьей" групп.

"Наши результаты согласуются с предварительными эпидемиологическими данными, свидетельствующими об этом. Люди с группой крови 0 (I) могут иметь меньший риск рака поджелудочной железы, чем люди с группой А (II) или B (III)", - говорится в выводах ученых.

В еще одном исследовании, опубликованном в National Library of Medicine, речь идет о риске развития рака желудка. Ученые пришли к выводу, что носители типа 0 (I), то есть "первой" группы, так же имеют меньший риск заболеть этим видом онкологии, по сравнению с другими.

В этом же исследовании обнаружена определенная связь между другими видами рака:

Рак желудка и пищевода

Связь между этими видами онкологии, которые считаются очень агрессивными и группами крови, изучена более подробно.

В частности, в научном журнале, специализирующемся на исследовании онкозаболеваний, BMC Canѕег, говорится, что две группы имеют к нему большую склонность.

Ученые изучили данные тысяч жителей Китая. Результат показал, что четвертая группа, AB (IV), имеет повышенный риск рака пищевода (на 34% выше, чем у людей с группой крови 0 (I).

Также у людей с четвертой группой на 44% выше риск заболеть раком желудка, а у носителей второй группы, A (II) такой риск выше на 37%.

Следует отметить, что пациенты с группой крови А (II) также имели более высокий риск инфицирования Heliobacter pylori, фактором риска рака желудка.

Почему эти виды рака считаются такими опасными

Согласно собранным данным, только около 20% людей с раком пищевода живут еще 5 лет после установления диагноза. Для рака желудка это число составляет около 32%. Также примерно 20% пациентов с раком поджелудочной имеют 5-летнюю выживаемость.

Эти виды рака смертельно опасны, потому что часто не имеют симптомов на ранних стадиях. К тому времени, когда они обнаруживаются, рак дает метастазы, распространяясь и на другие части тела.

Кто в группе риска рака пищевода и желудка

Среди факторов риска рака пищевода медики выделяют курение и злоупотребление алкоголем. Одним из признанных факторов риска рака желудка называют также инфицирование бактериями H. pylori - вызывающими гастрит и язвенную болезнь желудка.

Именно поэтому от онкологии никто не застрахован. И какая бы группа крови у вас ни была, помните, что здоровый образ жизни и регулярное медицинское обследование помогут вам избежать раннего старения и многих тяжелых болезней.